Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris teve "pequenas conversas aqui e ali" com equipes rivais da Fórmula 1 antes de assinar seu novo contrato de longo prazo com a McLaren.

A McLaren anunciou nesta quarta-feira (09) que Norris assinou um novo contrato de quatro anos, levando-o até o final da temporada de 2025, garantindo seu futuro a longo prazo.

Norris havia assinado um contrato anterior em maio passado, mas foi recompensado por sua temporada de estreia em 2021, que o viu marcar quatro pódios e sua primeira pole position na F1.

Questionado se havia algum interesse de equipes rivais, Norris disse: "Houve pequenas conversas aqui e ali. Mas isso é tudo, e nada foi longe.”

“Assim que algo surgisse, eu continuaria a ir a Andreas [Seidl] e conversar sobre o que nosso futuro reserva e assim por diante.”

Norris não quis saber quais equipes o abordaram, mas disse que "você provavelmente seria capaz de adivinhar razoavelmente bem".

O chefe da equipe, Andreas Seidl, disse que "não estava ciente de nenhuma equipe falando sobre a contratação de Lando", mas explicou que o novo contrato foi um passo importante para ajudar no planejamento de longo prazo da McLaren.

"Com o anúncio no ano passado, foi apenas uma extensão de um contrato existente que nos trouxe apenas mais dois anos com Lando", disse Seidl.

"Se você olhar para o plano geral que temos aqui, a jornada em que estamos, sabemos que, apesar dos bons passos que demos nos anos anteriores, temos grandes próximos passos a dar.”

"Também sabemos que depois de todas as nossas mudanças organizacionais que fizemos aqui na McLaren, as mudanças culturais, esse é o plano que temos no lado da infraestrutura, simplesmente precisamos de mais tempo para continuar crescendo como equipe e terminar isso.”

“Para atingir essas metas ambiciosas que estamos tendo, para voltar à posição em que lutamos por vitórias todos os finais de semana, ter Lando conosco e ter essa consistência e continuidade na formação de pilotos será uma chave absoluta para alcançar essas metas ou esses objetivos.”

"Claro, é muito importante prender Lando conosco no final de 2025."

BEM NA FITA: BOTTAS revela que teve convite de outra equipe APÓS assinar com ALFA ROMEO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: