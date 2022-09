Carregar reprodutor de áudio

Mick Schumacher ainda não tem vaga na Fórmula 1 para 2023, mas sua saída para seguir na categoria pode estar no longo prazo. Visando ter um piloto alemão em sua equipe quando entrar na F1 em 2026, a Audi estaria interessada no filho do heptacampeão Michael, e pode inclusive ajudá-lo a encontrar uma solução para o próximo ano.

No GP da Bélgica, a Audi oficializou sua entrada na F1 a partir de 2026 como fornecedora de motores. O acordo de aquisição de 75% da Sauber ainda não foi confirmado, mas com a Alfa Romeo anunciando logo em seguida o fim da parceria com o time suíço após o fim da próxima temporada, o caminho está pronto.

A expectativa é de que a Audi anuncie até o GP de Singapura a aquisição da equipe suíça, com a transferência acontecendo em parcelas de 25% ao longo dos próximos três anos.

E a aquisição da Sauber também significa que a Audi pode ter poder de decisão na escolha dos pilotos. Markus Duesmann, presidente-executivo da montadora, já confirmou o interesse em ter um compatriota em seus carros. E segundo o F1 Insider, a Audi não tem interesse em qualquer piloto alemão, mas sim em Schumacher.

A marca gostaria de ter o piloto da Haas no carro da Sauber (agora Alfa Romeo) já no próximo ano, mas não quer rescindir os contratos de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Enquanto o finlandês tem um acordo multianual, o chinês ainda segue sem uma garantia para 2023, mas sua performance vem impressionando a equipe.

Então parece que Schumacher não teria um lugar na equipe em 2023 e, por isso, teria que convencer a Haas e Gunther Steiner porque merece seguir por lá mais um ano, já que, no momento, pode não ser a melhor opção disponível no mercado.

Com a Alpine próxima de fechar com Pierre Gasly, o alemão teria poucas chances por lá. E enquanto Toto Woff tenha admitido em Zandvoort que a equipe está e olho nele, disse também que não há lugar para ele ao lado de Lewis Hamilton e George Russell.

A história REAL por trás da ida de PIASTRI à McLaren; WEBBER, Ricciardo, ALPINE, Alonso e BASTIDORES

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: