A estratégia da Mercedes no GP da Turquia foi contestada por Lewis Hamilton, que discordou da decisão da equipe de pará-lo nos boxes algumas voltas após os rivais do pelotão onde estava. O britânico também acreditava que poderia ir até o fim sem a troca, já que não era obrigatória pelas condições chuvosas que a corrida iniciou. Para Jenson Button, ex-piloto da Fórmula 1 e comentarista da Sky Sports, faltou informação entre piloto e escuderia.

Segundo o ex-companheiro e compatriota do heptacampeão, Hamilton não sabia que iria perder algumas posições e por isso ficou irritado quando retornou do pit stop e se deu conta da colocação em que estava. Além disso, a tática do time ficou em um 'meio-termo mediano' e teria sido melhor decidir por parar antes ou completar a prova com os mesmos pneus da largada.

"Eles falaram com Lewis sobre o processo de quando ele deveria ter feito o pit", lembrou Button. "Se parasse antes, teria sido uma boa aposta, se não fizesse nada e os pneus durassem, teria sido bom também, mas ficou bem no meio e essa é a área que você não quer estar."

"O mais importante para mim é a informação. Eu não acho que Hamilton entendeu que iria perder duas posições com a troca. Ele não pareceu muito preocupado quando o chamaram. Depois disso, ficou muito frustrado e irritado, sabendo que estava de volta ao quinto lugar atrás de dois carros, algo que não esperava", completou.

