O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, decidiu responder às insinuações de Fernando Alonso sobre as diferentes aplicações dos regulamentos nas largadas. O espanhol chamou atenção no GP da Rússia em sua primeira frenagem, onde optou por usar a rota de fuga e, sem ganhar posição, se manteve na disputa contra alguns de seus rivais.

Ele deixou claro após a corrida que esse tipo de manobra acontece desde o início da temporada e deu um exemplo claro da ultrapassagem de Daniel Ricciardo na etapa da Áustria no Red Bull Ring.

Quando questionado sobre isso na quinta-feira antes do GP da Turquia, ele respondeu: "[Era] apenas para confirmar que quando eu faço algo, eles têm um comportamento diferente e um impacto específico no próximo evento. Então agora, talvez eles mudem o assunto das escapadas nas primeiras voltas."

"Tenho sido o idiota em pista durante a maior parte do campeonato. Muitas pessoas me passaram por fora dos limites, inclusive na Áustria, onde lembro que nada aconteceu. Agora, depois de Sochi, há uma contestação. Isso confirma."

Masi foi questionado sobre esses comentários em sua aparição regular perante um pequeno grupo de mídia, incluindo o Motorsport.com, após a corrida de domingo e respondeu: "Eu nem presto atenção nessas coisas. Todos os pilotos têm o direito de expressar suas opiniões e comentários, seja internamente ou para a imprensa, e tudo bem."

"As regras se aplicam igualmente a todos. Ele provavelmente é um daqueles que tem o direito de falar o que pensa, mas julgamos cada incidente, observamos o que houve e o que faremos."

Ele também descartou que o debate público faça com que os comissários tenham uma pressão extra para decidir sobre ações duvidosas: "Não, de jeito nenhum. Temos sorte de ter um grupo muito bom de comissários ao longo do ano. Posso dizer que isso não os pressiona."

