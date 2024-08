F1: Famin desmente rumores de problemas com Briatore na Alpine

Bruno Famin esteve no comando da Alpine nos últimos 12 meses, substituindo a saída de Otmar Szafnauer. Porém, o novo chefe da equipe francesa de Fórmula 1 será Oliver Oakes após a pausa de agosto.

O mandato de Famin na Alpine começou a ser questionado nas últimas semanas após mudanças feitas pelo CEO do Grupo Renault, Luca de Meo. Isso porque ele decidiu retornar Flavio Briatore ao time.

Bruno deixa o paddock para focar seus esforços em transformar o centro de tecnologia da fábrica de Viry. O engenheiro terá como grande desafio as mudanças na estrutura da equipe e conseguir firmar relacionamento com a fábrica de motores da Renault em Viry-Chatillon.

Ao podcast Beyond the Grid, Famin abordou a ideia da Alpine abandonar os motores Renault e passar a usar as unidades de potência da Mercedes a partir de 2026.

"A potencial mudança na unidade de potência tem um impacto realmente grande em centenas de pessoas e projetos, porque agora estamos vendo diferentes modelos de como os fabricantes estão envolvidos na F1".

"Vemos isso na Ford, na Audi. Portanto, podemos considerar mudar o modelo, mas como eu disse, o impacto nas pessoas e nos funcionários é enorme. Esta é realmente a questão mais importante".

Famin, inclusive, falou sobre os rumores de que ele e Briatore teriam opiniões muito diferentes sobre o futuro e decisões importantes na Alpine e, por esse motivo, teria perdido seu cargo na equipe.

"Temos Flavio Briatore como consultor executivo do CEO há algumas semanas e não tive problemas nas poucas semanas em que trabalhei com ele. Mas realmente não creio que tenhamos a mesma abordagem. Se esclarecermos a gestão da equipe, será melhor para todos".

"É preciso alguém que esteja totalmente dedicado a este projeto e estou feliz por ser assim".

Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Estou muito feliz por ter sido chefe de equipe na Fórmula 1 por um ano e não estou infeliz por sair".

A Alpine teve um início de temporada bastante difícil. Os pilotos não conseguiram desempenhar bem o suficiente em pista para conseguir sair do meio do grid, muitas vezes ocupando o final contra a HAAS e a Williams.

Ao avaliar o momento, Famin disse que a equipe precisa passar por grandes mudanças antes de conseguir alcançar o sucesso e tentar brigar por melhores posições.

"Nosso desempenho quando começamos a temporada foi um grande choque para todos, inclusive para mim. osso desempenho quando começamos a temporada foi um grande choque para todos, inclusive para mim".

"Mudamos muitas coisas desde que assumi o cargo - o que vimos no início da temporada foi resultado do que tinha sido feito antes e, infelizmente, mostrou-nos que precisávamos de fazer mais mudanças".

"Mudamos muitas coisas desde então, as coisas estão melhorando. O importante depois desta situação difícil foi ver que era realmente necessário mudar muito a estrutura da equipe".

ESPECIAL: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!