F1: Rosberg diz que Kimi Antonelli "está no nível" de Verstappen

Andrea Kimi Antonelli é um dos nomes com maior foco desde que Lewis Hamilton confirmou transferência para a Ferrari após a temporada de 2024. O jovem piloto é promissor para a vaga da Mercedes na Fórmula 1 para o próximo ano.

Enquanto algumas pessoas acreditam que o italiano de 17 anos poderá enfrentar muitos problemas, visto que ele pulou a Fórmula 3 após vencer a FRECA, Fórmula Regional, e foi direto para a Fórmula 2, outras acham que 'vale a pena correr o risco'.

Nico Rosberg, que venceu a temporada de F1 de 2016, por exemplo, vê muito potencial em Antonelli e acredita que a chegada do piloto pode ser benéfica para a Mercedes.

"Kimi Antonelli costumava correr pela minha equipe de kart quando era criança", contou Rosberg à Formula.hu. "Ele é um talento incrível, no nível de Max Verstappen. Ele é realmente incrível".

"George Russell está correndo na Mercedes. Se fosse eu, traria Antonelli até ele e aceitaria os erros que ele cometeria no início".

Apesar da vaga na Mercedes disponível, Rosberg acredita que a melhor opção seria levar o italiano para a Williams, dessa maneira, ele poderia se adaptar melhor à categoria.

"Na F2 você precisa de um bom carro, ele não tem isso no momento, então está perdendo tempo".

Importante lembrar que Antonelli defende a Prema Racing na F2, ao lado de Oliver Bearman. Os dois enfrentam problemas com o ritmo do carro e motores desde o início da temporada. Atualmente, o italiano ocupa a sétima posição na tabela de pilotos da categoria.

“Mas também o ajudaria muito se juntar a Williams e mostrar o que pode fazer e ganhar alguma confiança antes de ir para a Mercedes".

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

ESPECIAL: BORTOLETO fala sobre F1, briga na F2, treta na McLAREN, fenômeno Verstappen e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #294 – Qual é a situação dos brasileiros para 2025 na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!