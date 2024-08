F1: Ocon diz que HAAS precisa ouvi-lo mais que a Alpine

A Alpine começou a temporada no grupo mais fraco da Fórmula 1. Atualmente, eles estão na oitava colocação na tabela de construtores, somando apenas 11 pontos antes da pausa de agosto. Além das dificuldades com o carro, a equipe também enfrenta problemas internos de gestão.

Pierre Gasly escolheu continuar com os franceses para a próxima temporada, mas Esteban Ocon decidiu terminar a parceria e irá para a HAAS, onde será companheiro de equipe de Oliver Bearman.

Uma das motivações para Ocon deixar a equipe de Enstone pode ter sido a falta de comunicação dentro do time. Segundo ele mesmo, a Alpine não levaria em consideração as leituras de pista feita pelos pilotos.

"Sim, há muitas coisas que não estão se desenvolvendo como deveriam", explicou o francês ao Motorsport.com. "Acho que eu e todos os companheiros de equipe com quem trabalhei até agora conversamos muito sobre o desenvolvimento do carro e, infelizmente, em algum momento, algo estava faltando".

É importante lembrar que, durante cinco anos na equipe, Ocon já foi companheiro de Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Pierre Gasly.

"Estávamos dando feedback, mas o feedback não voltava para nós e não era reconhecido. Às vezes, eu diria que não fomos ouvidos como deveríamos".

Os problemas se arrastam há anos...

Segundo Ocon, as questões de desenvolvimento da Alpine já se arrastam há muitas temporadas e isso tem decepcionado a todos.

"Ainda temos alguns dos problemas que tivemos há alguns anos".

"Melhoramos muitas outras coisas, mas não podemos esperar anos para resolver alguns problemas. É realmente frustrante quando os problemas não são resolvidos como deveriam".

A nível de comparação, a Alpine terminou a temporada de 2023 na sexta posição, somando 120 pontos na tabela de construtores. Já em 2022, ficou com a quarta posição, com 173 pontos no total.

A transferência para a HAAS parece estar trazendo uma pequena luz no fim do túnel para Ocon. O piloto acredita que a nova equipe terá uma abordagem diferente e dará mais ouvidos para as opiniões dos pilotos.

"Não sei se é certo ser líder de equipe, mas vou me comprometer, vou me esforçar, vou tentar não esquecer nenhum detalhe e vou passar tudo que acho importante para melhorar".

O francês já tem um extenso currículo na F1 e poderá auxiliar a equipe de Ayao Komatsu a melhorar seus resultados.

"Não é preciso esperar um ano para que algo aconteça, porque as coisas precisam de tempo para se desenvolver, as coisas precisam de tempo para serem criadas".

Esteban ainda confirmou que irá fazer o possível para que a equipe trabalhe em conjunto e leve em consideração as leituras de pista feitas por ele, dessa forma, eles podem desenvolver o carro de maneira que conquiste mais pontos.

"Vou me certificar de que, quando eu disser alguma coisa, receba uma resposta e uma explicação - para que possamos abrir um debate. Porque se você apenas falar para o alto, tudo cai por terra. E isso não leva a nada".

