Ao longo de todo o fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1 os fãs relataram diversos problemas no e no entorno do Autódromo de Interlagos, incluindo filas quilométricas para entrada no circuito e escassez dos pontos de hidratação.

O Motorsport.com acompanhou de perto a movimentação neste domingo e conversou com fãs presentes no autódromo sobre os problemas enfrentados.

Na manhã de domingo, com a classificação já em andamento na pista de Interlagos, o Motorsport.com registrou filas quilométricas do lado de fora do autódromo, com milhares de fãs perdendo uma das poucas atividades de pista do dia. Veja vídeos abaixo:

A enfermeira Gabrielle Nascimento, de 27 anos, falou sobre a confusão na entrada neste domingo:

"O maior erro de hoje [domingo] foi a abertura dos portões às 06h40, e não 06h30. E o primeiro evento do dia começaria às 07h30. Dar apenas 50 minutos para a maior parte das pessoas entrarem, isso não existe. Eles deveriam ter aberto muito mais cedo".

"Hoje, novamente, a fila estava mais uma vez quilométrica. E ninguém sabia onde era o começo, o final. Próximo à entrada estava mais organizado, mas não tinha orientação nenhuma ao longo das filas".

Nas redes sociais, muitos fãs reclamaram da decisão da organização do evento de abrir os portões para os fãs apenas às 06h30 com a classificação começando às 07h30, citando o caso do sábado, quando muitas pessoas ficaram mais de três horas na fila para conseguir entrar no autódromo.

A estudante de turismo Alice Barranqui, citou que houve um esforço da organização para evitar que pessoas furassem a fila, mas, mesmo assim, conseguiu entrar no autódromo apenas no começo do Q3.

"Nós chegamos hoje às 6h40, e a fila do setor H estava na frente do [setor G]. Eu achei que eu ficaria umas quatro horas na fila. Demorou uns 20 minutos para ela começar a andar.

Nós conseguimos entrar no começo do Q3. Normalmente não teríamos conseguido, mas como todo mundo bateu, deu tempo. Hoje pelo menos eles colocaram as grades para que as pessoas não furassem fila. E isso ajudou. Mas demorou demais para abrir o portão, porque nós estávamos no fundo e a fila começou a andar só às 7h".

Outro problema registrado por fãs foi com relação aos pontos de hidratação. No sábado, antes da tempestade que caiu sobre o autódromo, fazia muito calor em Interlagos, e as pessoas tinham problema em acessar os dois pontos de hidratação presente no Setor A.

"São dois pontos [de hidratação] e que são pequenos. Dá para quatro pessoas encherem ao mesmo tempo. E os dois pontos estão muito longe de onde estamos, ficam perto da estátua do Senna. Aqui onde estamos não tem ponto de hidratação".

O Motorsport.com procurou a organização do GP de São Paulo por um posicionamento oficial sobre os problemas registrados, e a reportagem será atualizada quando o comunicado for divulgado.

