O treino classificatório do GP de São Paulo da Fórmula 1 foi adiado para domingo (03), mas isso não impediu as fortes chuvas e uma pista escorregadia de causarem o caos nas três partes do quali. Foram cinco batidas que causaram bandeira vermelha e cinco carros, incluindo os dois da Williams e da Aston Martin.

Com isso, Lando Norris, da McLaren, não tomou nota do caos e garantiu a pole position da molhada sessão de classificação para a corrida que ocorrerá 12h30, seguido por George Russell, da Mercedes, e de Yuki Tsunoda, da RB.

Alexander Albon, da Williams, está fora do GP de São Paulo após bater no Q3 e a equipe não conseguir consertar o carro a tempo. Carlos Sainz, da Ferrari, irá largar do pit lane. Com isso, Verstappen irá largar da 15ª colocação. Confira o grid de largada completo da corrida principal de Interlagos!

