Atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1 e líder da temporada 2024, Max Verstappen teve um grande revés no quali para o GP de São Paulo, neste domingo. O holandês da Red Bull larga em 17º no Brasil, enquanto seu rival pelo título, Lando Norris, é pole com a McLaren -- o gap para o inglês é de 44 pontos.

A posição de grid de Verstappen não traduz seu resultado no quali, já que ele terminou a sessão em 12º e tem punição de 5 colocações por troca de componente na unidade de potência -- de todo modo, Max não deixou de ficar irritado com a tomada de tempos, criticando a demora na bandeira vermelha no Q2.

Foi no segundo segmento do treino classificatório que o holandês foi prejudicado pela interrupção da atividade causada por batida do canadense Lance Stroll, da Aston Martin. A direção de prova não tremulou a bandeira vermelha imediatamente e o relógio correu. Quando a paralisação do quali foi decretada, já não havia tempo para qualquer piloto sair do pitlane e dar um giro no circuito para abrir volta rápida, de modo que Max, que estava numa tentativa na hora que Stroll bateu, acabou prejudicado.

"Se um cara vai direto para o muro, é vermelha direto. Não entendo por que você precisa levar 30, 40 segundos para que a bandeira vermelha seja acionada...", começou a argumentar o astro da Red Bull em entrevista à Sky.

Quando foi sugerido que a 'espera' era para permitir que alguns pilotos terminassem suas voltas, Max respondeu de forma direta: "Sinceramente, eu não me importo, é muito estúpido falar sobre isso. É ridículo."

Além do revés do piloto holandês, a Red Bull também viu seu outro representante ser eliminado no Q2: o mexicano Sergio Pérez deu sequência à má fase na categoria máxima do automobilismo e terminou a classificação somente em 13º, ganhando uma posição no grid por causa da punição ao companheiro.

