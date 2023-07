O sábado da Fórmula 1 no Red Bull Ring começou com a grande novidade da temporada 2023: a classificação sprint, ou sprint shootout em inglês. E no quali, que define exclusivamente o grid de largada da corrida de curta duração de mais tarde, Max Verstappen garantiu a pole com Sergio Pérez ao seu lado.

Completam o top 10: Lando Norris, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon e Kevin Magnussen. Já o heptacampeão Lewis Hamilton não terá vida fácil. Eliminado no Q1, o britânico largará em 18º.

No novo modelo de fim de semana, a sprint passa a ser um evento isolado com uma classificação própria, que segue o modelo do quali do GP, com durações reduzidas: SQ1, de 12 minutos, SQ2, de 10 e SQ3, de 8.

SQ1

Com a duração reduzida, de apenas 12 minutos em comparação aos 18 de um Q1 normal, os pilotos rapidamente foram à pista. A chuva de mais cedo fez com que a direção de prova mudasse as regras de pneus para a sessão, permitindo com que os carros saíssem dos boxes com pneus macios.

Alguns pilotos tentaram sair com os pneus intermediários, mas voltaram aos boxes imediatamente para colocar os slicks.

A sessão começou com problemas para a Ferrari. Sainz começou a reclamar de problemas de freio antes mesmo de abrir volta rápida e, com isso, voltou aos boxes. O time italiano trabalhou rápido, permitindo que o espanhol saísse novamente nos minutos finais.

E no final, ainda deu Sainz na ponta com 01min06s187. Verstappen, Hulkenberg, Stroll e Alonso completaram o top 5. Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º da sprint, respectivamente: Zhou Guanyu, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Logan Sargeant.

Pelo rádio, o heptacampeão se mostrou bastante frustrado com a eliminação precoce.

SQ2

Os problemas da Mercedes seguiram no SQ2. Com problemas hidráulicos, o carro de Russell precisou ser recolhido antes mesmo do início da sessão para a troca da barra de direção, deixando o britânico de fora da disputa.

Verstappen terminou na ponta com 01min05s371, tendo Sainz em segundo e Ocon em terceiro. Também foram classificados para a última parte da classificação e a disputa da pole position da sprint: Leclerc, Norris, Magnussen, Alonso, Pérez, Stroll e Hulkenberg.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º da sprint: Alex Albon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries e George Russell.

SQ3

Com a possibilidade de chuva nos minutos seguintes, o começo do SQ3 foi dos mais movimentados, com a dupla da Red Bull se alinhando na saída dos boxes ainda com 02min para o início da sessão.

No final, deu Max Verstappen na pole position da sprint, tendo ao seu lado na primeira fila Sergio Pérez. Completam o top 10: Lando Norris, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon e Kevin Magnussen.

A Fórmula 1 volta à pista do Red Bull Ring mais tarde neste sábado com a segunda corrida sprint da temporada 2023. A largada da prova está marcada para 11h30, horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

