Carregar reprodutor de áudio

Durante o primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1, um boato surpreendente começou a circular pelo paddock da pista construída ao redor do Hard Rock Stadium, ligando Fernando Alonso à Red Bull.

O piloto espanhol, que completará 41 anos no final de julho, termina seu contrato com a Alpine em 2022, equipe com a qual retornou à categoria no ano passado. A terceira posição no GP do Catar de 2021 foi o seu melhor resultado desde o regresso, enquanto em 2022 só conseguiu marcar dois pontos nas primeiras quatro corridas devido a vários problemas com o seu carro.

As especulações que se espalharam por Miami indicavam que Flavio Briatore, muito próximo de Alonso, teria abordado a Red Bull para tentar colocar o bicampeão no lugar que Sergio Pérez tem hoje, cuja relação com a equipe de Milton Keynes também termina no final desta temporada.

Recentemente, Horner foi questionado sobre isso na transmissão da Sky Sports e o chefe da Red Bull descartou qualquer possibilidade de aproximação com Alonso.

“Isso é novidade para mim”, disse Horner antes de indicar rapidamente que está “muito feliz” com sua atual formação de pilotos na equipe.

"Fernando é um grande piloto. É ótimo que ele ainda esteja na Fórmula 1 e que seja uma fonte de inspiração para quem tem mais de 40 anos, mas não faz parte dos nossos planos."

Apesar de sua resposta inicial, Horner também teve que responder à pergunta sobre se havia conversado com Briatore, quando o chefe da Red Bull aproveitou para destacar o desempenho de Pérez na temporada 2022.

"Converso com Flavio. Ele é um amigo e converso com ele de vez em quando, mas não [sobre isso]", disse Horner. "Estamos muito focados em nossos pilotos no momento e Checo faz um ótimo trabalho este ano", concluiu.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: