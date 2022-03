Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari com a qual Michael Schumacher conquistou uma de suas maiores vitórias na história da Fórmula 1, no GP da Hungria de 1998, está à venda de forma privada, com o dono pedindo a bagatela de 4,9 milhões de dólares (aproximadamente R$25,3 milhões).

O chassi em questão se refere a uma vitória vista como uma das maiores estratégias de Ross Brawn, além de ser uma das provas da genialidade de Schumacher no volante. Mesmo com mais uma vitória após o triunfo no Hungaroring, o alemão não conseguiu impedir a conquista do primeiro título de Mika Hakkinen.

A McLaren parecia a caminho de dominar a prova na Hungria, com Hakkinen fazendo a pole à frente de seu companheiro, David Coulthard, em uma pista notoriamente difícil de fazer ultrapassagens. Schumacher, que saiu em terceiro, ficou preso atrás do escocês, que baixou seu ritmo para proteger Hakkinen, porque o carro do finlandês acabou tendo um problema de absorção de choque,

Brawn teve a ideia ousada de trazer Schumacher para uma curta segunda parada, dando a ele o ultimato de recuperar 25 segundos em 19 voltas: "Precisamos de 19 voltas de classificação de você", disse Brawn pelo rádio, ouvindo do alemão: "Ok, obrigado".

Com Schumacher apresentando um ritmo incrível, Coulthard não teve como responder, e com o problema de Hakkinen, o alemão voou para uma vitória sensacional com mais de 9s de vantagem.

"Foi uma das minhas vitórias mais emocionantes", disse Schumacher. "A equipe teve a estratégia certa, por mais que no começo eu não tivesse certeza de que funcionaria, já que eu fique preso atrás de Jacques [Villeneuve com a Williams] e David [Coulthard] por algum tempo".

"No final, foi a decisão correta. Claro, nos beneficiamos dos problemas dos rivais, apesar de que ao longo da corrida eu pude acompanhar facilmente o ritmo das McLarens".

Schumacher ainda deu uma breve escapada da pista, perdendo quase 5s, mas sem danificar o carro.

"Quando eu saí da pista, não percebi que já estava na liderança. Ross me disse que tinha 19 voltas para recuperar os 25 segundos e me manter na frente após o terceiro pit stop, então forcei ao máximo".

Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Schumacher guiou este carro mais uma vez na temporada, no final em Suzuka. Apesar de fazer a pole, sua corrida degringolou antes mesmo da largada, quando ficou parado na volta de apresentação, tendo que sair em último.

O alemão voou pela pista e já estava em terceiro quando passou por cima de detritos de uma outra colisão, causando um furo em seu pneu três voltas depois. Isso permitiu que o finlandês conquistasse o primeiro de seus dois títulos na F1.

"Primeiro, quero parabenizar Mika Hakkinen e sua equipe", disse Schumacher após o último GP. "Eles tiveram uma performance melhor ao longo da temporada e mereceram o título. Digo que não perdemos o campeonato em Suzuka, mas sim no começo da temporada, quando estávamos muito atrás".

"Não fico desapontado, porque acho que a equipe pode estar orgulhosa do que conquistamos. Sinto pelos rapazes, já que o trabalho duro não se refletiu na pista. O motor parou porque o pedal ficou emperrado e não sei porquê. Todo o trabalho do fim de semana foi pelo ralo porque tive que sair do fundo".

"As primeiras voltas foram divertidas. Os pilotos foram justos e não dificultaram a minha vida. Não esperava que um pneu traseiro explodisse, já que tive problemas com um dianteiro bem gasto, o que causava muita vibração".

