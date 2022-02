Carregar reprodutor de áudio

Após apresentar seu carro para a temporada 2022 da Fórmula 1 nesta quinta-feira, a Ferrari colocou o modelo F1-75 na pista nesta sexta, testando o bólido deste ano em um circuito pela primeira vez, no autódromo de Fiorano.

A atividade foi marcada pelo nevoeiro (veja abaixo) no complexo automobilístico italiano, de propriedade da marca vermelha. De todo modo, o piloto monegasco Charles Leclerc, que vai para sua quarta temporada com a escuderia, foi visto em atividade nesta manhã.

Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

Uma vez mais, ele terá o competidor Carlos Sainz como companheiro. O espanhol estreou pela Ferrari em 2021, substituindo o alemão Sebastian Vettel, que foi para Aston Martin após dois anos ao lado de Leclerc na equipe de Maranello.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Davide Cavazza

A 'justificativa' para colocar o F1-75 na pista nesta sexta foi a utilização do 'dia de demonstração', disponibilizado pela categoria máxima do automobilismo mundial para que os times apresentem suas máquinas na pista, com limitação de rodagem de 15km.

