F1: Hamilton ressalta importância de 'sumiço' após final de 2021

Heptacampeão da Fórmula 1 superado de forma controversa pelo rival holandês Max Verstappen, da Red Bull, no último GP da temporada 2021, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, ressaltou a importância de seu 'sumiço' após a 'derrota' na 'final' do ano passado em Abu Dhabi.

O piloto, porém, negou que tenha pensado em deixar a categoria. "Eu nunca disse que iria parar. Amo fazer o que eu faço. É um privilégio estar na F1 e na Mercedes, mas passei por um período difícil em que precisava dar um passo atrás e estar com minha família, tranquilo, e reunir forças para começar de novo, recuperando a energia para outra temporada", disse Hamilton durante o lançamento do W13, carro da Mercedes para a temporada 2022 da elite do esporte a motor global.

Comandante da Mercedes e chefe do britânico, Toto Wolff falou tangencialmente sobre a demissão do diretor de provas da F1, Michael Masi, por parte da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). O australiano tomou decisões polêmicas que, segundo o time, contribuíram para o título de Verstappen na volta final de 2021. "Quase não se nota que passaram dois meses, mas damos boas vindas às mudanças feitas pela FIA na direção de prova pelo ocorrido", disse o dirigente.

O austríaco teve seu discurso ecoado por Hamilton. "Estou muito feliz pelas mudanças feitas pela FIA e encantado pelo trabalho feito pela fábrica no W13 (novo carro da Mercedes)", completou o heptacampeão, que terá o compatriota George Russell como novo companheiro em 2022.

