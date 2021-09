Durante o GP da Rússia de Fórmula 1, a Ferrari estreou a tão aguardada atualização de seu motor, com um novo sistema híbrido, no carro de Charles Leclerc. E após uma avaliação inicial, o chefe da equipe, Mattia Binotto, estava relutante em colocar um número no ganho de tempo obtido com a novidade.

Segundo apurado, o novo motor traz um aumento de potência de menos de 10 cv, mas a Ferrari deixou claro, antes de sua introdução, que seu propósito maior era construir a fundação para a unidade de potência de 2022 e além.

Leclerc teve uma boa corrida de recuperação em Sochi, saindo do fundo e ocupando a terceira posição em um determinado momento, mas a chegada da chuva comprometeu sua performance ao ficar muito tempo na pista com slicks, caindo para 15º.

Falando após a corrida, o chefe da Ferrari disse que não queria colocar um número no tempo ganho com a atualização do motor, enfatizando que essa novidade se trata, principalmente, sobre planejamento para o futuro.

"Não, não quero quantificar. Acho que isso é algo confidencial para nós. É um passo em termos de performance, mas como Charles e Laurent [Mekies] já disseram, o mais importante para nós e que nos leva adiante o máximo possível com a nova tecnologia".

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Certamente nos ajuda a olhar para 2022 em termos da experiência que podemos obter. Mas agora estou feliz que Charles já tem para o resto da temporada".

A Ferrari ainda introduzirá a novidade no carro de Carlos Sainz em algum momento do ano, levando o espanhol a largar do fundo do grid.

O diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies, disse no sábado após a classificação que a equipe estava satisfeita com o que havia encontrado na nova unidade de potência, mas defendeu que ela não traz grandes mudanças.

A atualização vem como uma injeção de ânimo na Ferrari em meio à uma luta apertada contra a McLaren pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. No momento, apenas 17,5 pontos separam as duas, com vantagem para a britânica, a sete etapas do fim do ano.

