F1: Horner provoca Wolff e diz que é "divertido" vê-lo nervoso

Christian Horner, chefe da Red Bull, elogiou o papel de Toto Wolff na liderança da Mercedes, mas acredita que eles têm uma competição real na Fórmula 1 pela primeira vez desde o começo da era híbrida. Além disso, aproveitou para 'cutucar' o rival ao dizer que as coisas "são mais divertidas quando ele está nervoso".

Em entrevista ao veículo britânico Channel 4, o mandatário da equipe austríaca falou suas expectativas para o final da temporada de 2021, polarizada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, e seu método de trabalho em dias de GP.

"É a primeira vez que Mercedes e Toto se encontram em situação de total desafio", disse Horner. "Até o momento, eles estavam calmos, com os pilotos contratados e com o motor todo no lugar. Fez um ótimo trabalho estabelecendo uma dinâmica vencedora, mas não tinham competição real."

"Nesta temporada, há uma verdadeira disputa entre duas equipes e existe respeito entre nós. Penso que operamos de forma diferente e isso pode ser a chave deste campeonato. Gostamos desta batalha e quando Wolff fica nervoso, tudo fica mais divertido."

Questionado sobre o que seria esse outro jeito de trabalhar, Horner respondeu: "Gosto de estar na linha de frente. Sento-me no pit wall com os estrategistas e engenheiros, enquanto Toto fica na garagem ao lado dos assessores de imprensa. Durante as corridas, temos diferentes funções e papéis."

Restam sete corridas em pouco mais de dois meses para o fim da atual temporada. Hamilton lidera com dois pontos de vantagem sobre Verstappen. Nos construtores, a Mercedes impõe uma distância um pouco maior, 397,5 contra 364,5 da Red Bull.

"As próximas 12 semanas vão determinar se vamos ganhar ou não o mundial", comentou Horner. "Temos sete provas em que temos que mostrar nossa melhor versão. Sabemos que podemos vencer a Mercedes se mostrarmos nosso melhor lado."

