Na apresentação de seu carro para a temporada 2021 da Fórmula 1, a Ferrari revelou que adotou uma abordagem "sistemática" no desenvolvimento de seu motor para este ano, após sofrer com a unidade de potência de 2020.

No ano passado, a escuderia italiana de Maranello fez sua pior temporada na categoria máxima do automobilismo mundial em 40 anos. Muito disso se deveu ao déficit de potência vermelho em relação à concorrência, decorrente do 'acordo secreto' com a FIA. Assim, a Ferrari terminou 2020 no sexto lugar do campeonato mundial de construtores. Além disso, seus times clientes, Alfa Romeo e Haas, ficaram em oitavo e nono, respectivamente.

Tendo isso em vista, e o fato de que as restrições de 2020 não mais vigoram, a escuderia projetou uma unidade de potência completamente nova para 2021. “Tentamos usar uma abordagem sistemática chamando todos os nossos departamentos - planejamento, simulação, desenvolvimento, pista - em busca de qualquer chance de melhorar”, explicou o chefe do departamento de motores da Ferrari, Enrico Gualtieri.

“Como consequência, junto com os engenheiros de chassi, trabalhamos consideravelmente no layout da unidade de potência, tentando tornar o projeto geral do carro o mais eficiente possível", seguiu. Gualtieri também explicou como a Ferrari conseguiu encontrar um ganho de desempenho de mais de um décimo de segundo em cada volta apenas com o seu motor principal.

“Trabalhamos continuamente no motor de combustão interna, visando aumentar sua eficiência térmica com a ajuda também da nossa parceira Shell, o que tem levado a uma vantagem estimada em mais de um décimo de segundo por volta”, afirmou.

“O turbo compressor foi revisado para atender às necessidades e planejamos aumentar a eficiência na recuperação dos gases de escapamento. Também estamos trabalhando no híbrido, na parte eletrônica, tentando revisar todos os seus componentes e otimizando-os."

“A temporada que estamos iniciando também tem uma fase de preparação com relação ao novo regulamento, no qual as horas de desenvolvimento da unidade de potência foram reduzidas ainda mais. Esses regulamentos nos encorajam a estar prontos com antecedência e a apresentar a maioria dos desenvolvimentos possíveis desde a primeira corrida", ponderou o dirigente.

“Colocamos muita energia neste projeto, mas ao mesmo tempo estamos trabalhando duro na unidade de potência para 2022. Ela vai estrear no próximo ano e será ainda mais importante, porque estará conosco por pelo menos três anos de corridas", ressaltou.

Depois que a unidade de potência ferrarista do ano passado provou ser de longe a mais lenta em retas, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse no lançamento da equipe que os dados iniciais sugeriam que isso havia sido resolvido para 2021.

“Com base em nossas simulações, com base no que podemos ver em termos de potência e resistência do carro no túnel de vento, acho que recuperamos bastante velocidade nas retas”, afirmou Binotto.

“Portanto, espero que a velocidade de reta não seja um problema como era. Esperamos ser competitivos, mas só saberemos quando estivermos no Bahrein, porque é sempre relativo ao que os outros estão fazendo."

“Mas acreditamos que nosso carro é certamente mais eficiente em comparação com o que tivemos no ano passado, e quando estou dizendo eficiente, novamente, é tanto do ponto de vista aerodinâmico quanto do ponto de vista da unidade de potência", completou.

