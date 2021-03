F1: Ferrari explica "mudanças radicais" na parte traseira do SF21

A Ferrari revelou a identidade do SF21, carro para a temporada 2021 da Fórmula 1, nesta quarta-feira (10) em um evento virtual antes de dar as primeiras voltas no Bahrein já na quinta. E a equipe explicou as "mudanças radicais" que fez na parte traseira do modelo, introduzindo uma nova suspensão e caixa de câmbio.

Além de trazer ma pintura nova, com tons de vermelho e vinho, além da logo verde da Mission Winnow, o design do SF21 se mostrou notavelmente diferente em comparação com seu antecessor, o SF1000, em algumas áreas.

A Ferrari optou por gastar suas duas fichas de desenvolvimento na traseira do carro, com o chefe de chassi, Enrico Cardile, dizendo que buscou fazer uma "mudança radical".

"Quando abordamos o projeto do SF21, tivemos que escolher rapidamente qual parte do carro daríamos atenção e faríamos uma mudança radical. Escolhemos a traseira, criando uma nova transmissão e uma nova suspensão. Isso, junto com o trabalho feito com nossos engenheiros de motores nos deu uma traseira muito mais cônica em comparação ao SF1000".

"Também mexemos no sistema de resfriamento. Aumentamos a autoridade do radiador central e projetamos uma nova carroceria. A aerodinâmica foi uma das áreas impactadas pelas mudanças no regulamento, buscando reduzir o downforce para ajudar os pneus".

"Por isso que quando começamos a trabalhar na aerodinâmica do carro, nos demos dois objetivos: de um lado, compensar a perda aerodinâmica por conta do regulamento. De outro, reduzir o arrasto".

Ferrari SF21 detail Photo by: Ferrari

A Ferrari teve sua pior temporada na F1 em 40 anos, sofrendo com um carro que tinha muito arrasto, além de um motor problemático, com este último sendo resultado de um acordo secreto com a FIA sobre a unidade de potência de 2019.

A pandemia da Covid-19 fez com que as equipes concordassem com medidas de redução de gastos, incluindo o adiamento do novo regulamento para 2022, além do congelamento majoritário do regulamento atual.

As equipes tiveram a permissão de usar duas fichas de desenvolvimento para atualizações maiores, mas ainda tinham a permissão de fazer mudanças aerodinâmicas, o que permitiu à Ferrari mexer na frente do carro.

"As mudanças na frente do carro foram menos radicais, devido ao regulamento. Desenvolvemos uma nova asa dianteira que combina com o novo bico, mas o chassi e a suspensão são os mesmos do SF1000".

"Esses desafios certamente não nos assustaram. Os enfrentamos como sempre, unidos e com os pés no chão, conscientes de que teremos que trabalhar muito, para honrar o nome que representamos".

Charles Leclerc e Carlos Sainz darão as primeiras voltas no carro já nesta quinta-feira, em um dia de filmagem no Bahrein, antes do início da pré-temporada na sexta.

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Podcast #092 – Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.