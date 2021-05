Apesar da temporada 2021 da Fórmula 1 mal ter começado, com apenas quatro de 23 etapas já realizadas, as equipes enfrentam um grande dilema: quando mudar o foco do desenvolvimento para o carro de 2022. Para a Ferrari, a mudança total aparenta estar próxima, com a equipe revelando no último final de semana que já está "90 a 95%" já focada em 2022.

Com o tamanho das mudanças no carro para o próximo ano, trazendo praticamente nada do modelo atual, o foco no desenvolvimento de 2022 será um componente importante na luta pelo campeonato deste ano e dos próximos.

Ao abandonar o carro de 2021 no momento certo, uma equipe pode garantir uma boa posição para o início da nova era da F1 mas, ao mesmo tempo, pode acabar comprometendo uma luta por melhores posições neste ano, ainda mais em disputas tão apertadas entre os construtores quanto temos no momento.

A Haas, por exemplo, foi uma equipe que basicamente descartou 2021 em detrimento de 2022. Sabendo que o carro deste ano não levaria a lugar algum, a equipe desistiu de trazer atualizações após a primeira corrida para focar no novo modelo.

E a Ferrari parece estar a caminho desse foco total em 2022, apesar da luta apertada com a McLaren pela ponta do pelotão do meio. Laurent Mekies, diretor esportivo da equipe italiana, falou sobre como os bons resultados no começo de 2021 podem impactar o programa do próximo ano.

"Isso é algo que já está muito claro para nós. Mattia [Binotto] já deixou claro isso para nós. Estamos focados em 2022. O fato do grid estar próximo agora, com poucos centésimos separando o terceiro do sexto não mudará nossa estratégia, nosso foco para o próximo ano".

"Já estamos majoritariamente focados nisso. Não significa que alguns detalhes não serão modificados no carro daqui em diante, já que sempre aprendemos na pista com o progresso das correlações e mais. Mas o foco está no próximo ano, mesmo com o grid apertado. Para nós, a decisão é clara".

Mekies revelou que ainda que o foco da Ferrari no carro de 2022 já passou da casa de 90%.

"Já estamos a pleno vapor nisso. Se vocês quiserem colocar um número, vamos dizer 90, 95%. Chame do que quiser, mas é basicamente onde estamos".

