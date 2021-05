A Red Bull insistiu que a FIA está satisfeita com o design de seu carro de Fórmula 1, apesar dos comentários de Lewis Hamilton de que a equipe estaria utilizando uma 'asa flexível' para ajudar a aumentar a velocidade em linha reta.

A escuderia austríaca está em uma luta acirrada com a Mercedes nesta temporada, e ambas as equipes estão indo ao limite na tentativa de chegar ao topo.

Hamilton deixou cair alguma intriga no desempenho da Red Bull quando sugeriu durante o GP da Espanha que seu rival poderia estar ganhando com a flexibilidade de sua asa traseira nas retas.

Em uma entrevista à Sky na noite de sábado, o britânico disse: “Os Red Bulls são muito rápidos nas retas. Eles têm essa asa flexível na parte de trás do carro que colocaram hoje e ganharam pelo menos três décimos com essa asa."

“Portanto, eles serão mais rápidos nas retas do que nós e será difícil mantê-los para trás. Mas isso não significa que será impossível.“

Red Bull Racing RB16B rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

A Red Bull usou uma asa de alto downforce durante os treinos de sexta-feira na Espanha, potencialmente como um item de teste para a próxima corrida em Mônaco.

No entanto, a partir de sábado mudou para uma configuração de arrasto inferior que usou nas etapas de abertura da temporada.

As equipes tentam ultrapassar os limites com elasticidade aerodinâmica, sabendo que, se conseguirem fazer uma asa traseira se flexionar e girar ligeiramente nas retas, pode aumentar o desempenho da velocidade máxima.

A FIA está ciente da prática e os times devem cumprir rigorosos testes de tração para garantir que suas asas sejam fortes o suficiente e não flexionem muito.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, revelou que o dirigente da Mercedes, Toto Wolff, falou com ele em particular sobre o design da asa traseira, mas deixou claro que a FIA está satisfeita com seu design.

“Eu vi os comentários”, disse Horner quando questionado sobre as observações de Hamilton sobre a 'asa flexível'.

“É claro que os carros são examinados minuciosamente e há testes de recuo, e há todos os tipos de testes diferentes em que ele precisa passar. A FIA está completamente satisfeita com o carro, que passou em todos os testes que são bastante rigorosos."

“Mas é algo que Toto mencionou para mim anteriormente. Duvido que tenha sido a opinião de Lewis, então provavelmente veio de outro lugar.”

Quando questionado se havia ou não preocupações sobre a Red Bull forçar os limites dos regulamentos, Wolff disse: “Sim, é uma boa diversão. Sim, nós discutimos isso. Mas ... todo mundo ... não, não me deixe comentar. Desculpe."

