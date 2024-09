F1: FIA adiciona quarta zona de DRS para o GP de Singapura

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu adicionar uma quarta zona de DRS no circuito de Marina Bay para a etapa de 2024 do GP de Singapura da Fórmula 1. A decisão foi tomada depois que os pilotos não conseguiram pressionar o órgão regulador a adicionar a zona extra para aumentar as oportunidades de ultrapassagem na corrida do ano passado.

Após uma mudança no layout do circuito antes do evento de 2023, a FIA consultou as equipes sobre a possível adição da zona de DRS, mas o órgão regulador disse que não houve um "consenso claro".

Em declaração ao Motorsport.com antes do evento do ano passado dizia: "É algo que foi considerado após a mudança no layout deste ano, e a FIA entrou em contato com todas as equipes há várias semanas para pedir seus comentários e opiniões".

"No entanto, não houve um consenso claro entre as equipes que responderam e, após nossas simulações de segurança, foi decidido que não levaríamos o assunto adiante".

Mas isso mudou para o evento deste fim de semana, com uma quarta zona adicionada à configuração. Entre as curvas 14 e 16, uma reta - com a curva 15 - substituiu a antiga seção de "arquibancada" do circuito, devido a obras de construção. Essa será agora a sede da quarta zona de DRS.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, e o restante da equipe na largada Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

Isso cria uma dose dupla de DRS com a zona entre as curvas 13 e 14, que pode proporcionar melhores oportunidades de ultrapassagem em uma pista em que filas de carros, seguindo uns aos outros, se tornaram a norma.

Foi nessa seção da pista que um solavanco, especificamente no ápice da curva, causou preocupações com a segurança no ano passado, o que também foi contra a introdução da zona extra.

No ano passado, Esteban Ocon, da Alpine, explicou: "A FIA está preocupada com a segurança naquela pequena curva à esquerda. Pessoalmente, eu acho, e os outros pilotos também, que isso não será um problema".

"No momento, estamos pressionando para que possamos experimentá-la pelo menos no TL1, ver como é e, se estiver tudo bem, possivelmente mantê-la. Não há motivo para não podermos mantê-lo". "No simulador, havia um grande solavanco na curva à esquerda, o que poderia ser a causa de não tê-la. Mas não acho que ela esteja lá na vida real".

"Acho que isso é um problema da escaneamento, com as paredes estando lá, e é rápido e tudo mais", conclui.