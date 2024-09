Lewis Hamilton teve grandes problemas com o seu Mercedes durante o fim de semana da Fórmula 1 em Baku e agora contou que teve que 'puxar' o volante para superar as dificuldades com o carro e tentar lidar com a falta de equilíbrio do W15.

Hamilton se classificou em sétimo lugar no sábado, depois de uma sessão de classificação difícil, explicando que a Mercedes descobriu que um dos componentes do carro "não foi construído corretamente" e o levou para a direção errada de configuração.

Sua baixa posição na classificação levou a Mercedes a optar por trocar o motor do carro, fazendo com que o heptacampeão largasse do pit lane e terminasse a corrida como nono posicionado após a batida de Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Apesar do ponto garantido, Lewis teve um domingo frustrante ao lutar contra a Mercedes para conseguir contornar as curvas fechadas de 90° no circuito de rua. No rádio, com seu engenheiro, Hamilton reclamou:

"Está vendo como tenho que dirigir essa coisa?".

Era uma referência aos seus enormes problemas de manuseio, que surgiram apesar de ter feito apenas pequenas alterações no carro após uma sexta-feira mais positiva.

"Provavelmente foi o pior equilíbrio que já tive", disse Hamilton. "Eu tinha muita frente e nenhuma traseira.

"Tive que puxar a direção para quebrar a tração na frente e deslizar em todas as curvas. Era a maneira mais estranha de dirigir".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Eu sabia que não conseguiríamos ultrapassar. Essa é uma daquelas pistas. Não sei por que nosso ritmo estava tão ruim do nosso lado no sábado".

Hamilton já havia feito uma troca de motor na Austrália e era esperado que sofresse uma penalidade em algum momento nesta temporada. Nesse sentido, Toto Wolff explica que a Mercedes escolheu fazer isso em Baku porque Singapura é uma pista com ultrapassagens mais difíceis e a equipe tem grandes esperanças para a próxima etapa em Austin.

"Decidimos fazer a troca de motor aqui e sabíamos que seria uma corrida de sofrimento, porque é muito difícil ultrapassar em Baku", disse Wolff.

"E foi isso que aconteceu. No momento em que você se aproxima, você superaquece os pneus e, em seguida, retrocede. Mas sentimos que Austin é uma oportunidade, então essa foi a decisão. Certa ou errada, não sei. Foi uma decisão difícil".

Toto Wolff, diretor da equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A Mercedes está depositando suas esperanças de Austin em um novo assoalho que planeja introduzir, embora sua decisão de voltar a um modelo de piso mais antigo no Azerbaijão ainda não tenha produzido resultados conclusivos.

"A pista é um caso atípico, mas, mesmo assim, não é como se fosse noite e dia. Ainda sofremos com o mesmo desempenho de equilíbrio que tínhamos com o novo piso. Portanto, em Singapura, temos a mesma pista que vai mudar e precisamos correr com ela. Mas, de Austin em diante, provavelmente usaremos uma nova especificação".

O momento intrigante de desempenho da Mercedes também foi destacado por George Russell, que teve dificuldades nas primeiras voltas com pneus médios, mas conseguiu se tornar mais competitivo com o conjunto de compostos duros, garantindo-o um terceiro lugar.

"Uma pilotagem difícil no início, acho que é complicado quando você está em um trem e luta pela posição, mas claramente nosso carro não é bom o suficiente", explicou Wolff. "O equilíbrio não era bom o suficiente para conseguirmos manter o ritmo, e sofremos com isso".

"E o segundo stint foi realmente incrível. Foi difícil no começo, mas depois que o carro encontrou seu equilíbrio, porque George o dirigiu da maneira que ele deve ser dirigido, em alguns momentos fomos o carro mais rápido".

Ele acrescentou: "Na verdade, trata-se de quem está conseguindo o melhor equilíbrio possível, quem está com os pneus na janela certa e que tipo de conceito aerodinâmico funciona bem em uma determinada pista".

