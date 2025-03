Após o GP da Austrália, que abriu a temporada de 2025 da Fórmula 1, a FIA passou a fazer novos testes de carga para as asas traseiras dos carros. As câmeras foram aplicadas para entender o comportamento das peças em cada uma das equipes e tentar evitar as polêmicas que aconteceram em 2024.

Nikolas Tombazis, chefe de corridas de Fórmula da FIA, disse após o segundo fim de semana de corrida do ano em Xangai: "Tenho esperança de que será suficiente desta vez".

Algumas equipes já estavam em total conformidade com as regras na Austrália, como afirmou a própria regulamentadora.

"Acho que quatro ou cinco não estavam, e tiveram que fazer mudanças [para a China]", Tombazis não dá detalhes específicos, mas a Alpine, pelo menos, já declarou publicamente que teve de mudar suas asas traseiras.

Mas e quanto à McLaren? A atual equipe principal da F1 já era suspeita de ter ido muito longe com asas flexíveis em 2024, e a equipe de Woking é mais uma vez objeto de especulação na temporada de 2025. No entanto, não se descobriu que a equipe tenha violado as regras.

"Também não quero falar sobre equipes individuais", diz Tombazis.

Ele e o órgão dirigente mundial estão preocupados apenas em monitorar a conformidade geral com as novas regras. "É por isso que continuamos a usar câmeras - simplesmente para garantir a segurança", explica Tombazis. "Mas 'seguro' é, na verdade, uma palavra que quero evitar, porque é um fenômeno bastante complexo que causa esse efeito." O rastreamento é, portanto, difícil.

Como as equipes cooperam com a FIA

"A FIA depende da cooperação das equipes", diz Tombazis. Por exemplo, o órgão regulador mundial pode solicitar acesso aos planos de projeto.

"Às vezes, pelo menos, damos uma olhada, mas nem sempre. Às vezes, também pedimos às equipes que nos mostrem como laminaram a asa e o que fizeram no processo", explica ele. Mas isso é uma exceção.

"Basicamente, usamos principalmente os resultados dos testes de carga e os combinamos com os dados da câmera. Dessa forma, garantimos que não perderemos nenhum truque".

Tombazis enfatiza: "As imagens da câmera, por si só, só nos levariam a envolver os comissários esportivos. Elas servem mais para iniciar uma investigação mais detalhada, na qual podemos perceber que uma equipe está usando características não lineares ou um mecanismo. Então, teríamos um motivo para denunciar".

Possíveis próximas etapas

Isso mudará no futuro com o aprimoramento da tecnologia de câmeras? Tombazis teme que seja muito trabalhoso: "Seria muito trabalhoso analisar todos os dados da câmera a tempo, processar todos os sinais e assim por diante".

"Também não temos 50 pessoas trabalhando nisso. Mas isso não significa que a opção esteja descartada para o futuro. Não é uma ideia ruim, apenas envolve muito esforço".

De qualquer forma, a FIA está de olho nas asas traseiras da F1. E se houver mais suspeitas, "poderemos reduzir ainda mais os valores-limite", diz Tombazis. "Também poderíamos começar a examinar os mecanismos de DRS com mais detalhes e verificar exatamente como eles são configurados".

"Mas, como eu disse, estamos razoavelmente satisfeitos no momento. Isso não deve ser entendido como arrogância. É claro que as equipes ainda estão tentando tirar o máximo proveito disso e temos que permanecer vigilantes".

Asa traseira da Ferrari SF-25 de Lewis Hamilton na temporada de 2025 da Fórmula 1 Foto: LAT Images

Assim como no final do ano passado, quando o assunto entrou em foco pela primeira vez. "Com base na situação geral, decidimos tomar medidas para este ano", explica Tombazis. O órgão que governa o mundo queria evitar "um longo jogo com comentários, fotos e reclamações da imprensa".

Quão honestas são as equipes de F1?

Mas até que ponto as equipes têm sido honestas ao fazer as mudanças necessárias? A FIA pode realmente descartar a possibilidade de que as equipes de corrida não tenham entrado em áreas cinzentas dos regulamentos com os novos testes de estresse?

Tombazis sorri e diz: "As equipes sempre jogam esse jogo. Elas não estão lá por motivos de caridade. Elas sempre tentarão obter o máximo de vantagem".

"Nosso ponto de vista é: um carro que passa nos testes da FIA é basicamente legal - a menos que haja mecanismos ocultos ou coisas que se baseiem em características não lineares, temperaturas ou similares. Nesses casos, nós intervimos".

"Em princípio, nunca denunciaríamos aos comissários uma equipe que tenha passado nos testes. Mas especificamente sobre essa questão - e exatamente por esses motivos - as regras nos dão o direito de realizar testes de rigidez adicionais".

