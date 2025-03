F1: Ralf Schumacher "não recomendaria a ninguém" ir para Red Bull

Rumores começaram a circular de que Yuki Tsunoda poderia substituir Liam Lawson na Red Bull já no GP do Japão de Fórmula 1. No entanto, Ralf Schumacher afirmou em entrevista à transmissão em alemão da Sky que uma mudança para a equipe austríaca não seria boa para o piloto japonês.

"Eu não recomendaria a ninguém. Se eu fosse o empresário de Tsunoda não o aconselharia a ir para lá, porque a Racing Bulls tem o melhor carro no momento e Tsunoda está indo muito bem com ele. Uma transferência para a Red Bull não seria boa para ele", explicou Schumacher.

"Acho que Waché não está necessariamente sobrecarregado com a tarefa, mas também não consegue mantê-la sob controle. Isso foi planejado como um conceito de desenvolvimento, mas ele já estava lutando com isso no ano passado e agora com o novo carro ele ainda não descobriu o que fazer. Então, honestamente, não consigo imaginar como ele poderia resolver isso de repente."

Reconhecendo a pressão sobre Lawson, o chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou que a equipe está fazendo tudo o que pode para apoiar o piloto novato, mas não falou sobre a possibilidade de substituí-lo. Ele explicou à Sky Sports F1 após a corrida:

"Liam é um ótimo piloto. Ele se empenha, corre duro, mas no momento está apenas tentando encontrar o limite com este carro para tirar o máximo proveito dele. Como equipe, estamos fazendo o nosso melhor para apoiá-lo da melhor maneira possível."

