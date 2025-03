F1 - Horner está confiante: McLaren "não está tão longe"

Max Verstappen terminou o GP da China em quarto lugar, não conseguindo disputar por posições com o pelotão da frente. O tetracampeão ficou preso na sexta colocação por grande parte da corrida e só no fim da sessão superou Charles Leclerc.

Apesar das dificuldades da Red Bull, Christian Horner acredita que a equipe de Fórmula 1 "não está tão longe" da McLaren, que é considerada o time dominante.

"Os tempos de volta foram mais promissores [no final da corrida] para nós e também foi um pouco mais divertido dirigir [nessas condições], com algumas batalhas para travar, porque a primeira metade da corrida foi bastante difícil", disse o holandês.

"Mas tentamos manter nosso ritmo. Durante o sprint, tentei seguir [os pilotos na frente], mas meus pneus não aguentaram, então preferi seguir meu ritmo [durante a corrida principal]".

De fato, o segundo tempo da Red Bull se mostrou muito mais competitivo, a ponto de rivalizar com os tempos de volta de Lewis Hamilton com pneus médios novos e com os líderes da corrida, McLaren.

Verstappen fez sua parada na volta 18, algum tempo depois de seus rivais no top 10. Horner disse que a Red Bull pediu que ele não atacasse muito nesse primeiro stint, por medo de reviver a grande queda de ritmo sofrida pelo holandês no final da corrida de sprint. Uma decisão da qual ele se arrepende um pouco mais tarde.

"Acho que o carro estava em uma janela de desempenho melhor com os pneus duros", disse o chefe britânico. "Fomos para a corrida com muita preocupação com o pneu dianteiro esquerdo. Como todo mundo, acho que estávamos esperando duas paradas e tivemos muitas discussões depois da experiência da corrida de sprint, em que tivemos dificuldades [nas voltas finais]. Estávamos muito competitivos na largada, mas depois sofremos um acidente abrupto".

"Então, decidimos poupar os pneus para o final do primeiro stint e provavelmente poderíamos ter atacado com muito mais força. E acho que isso provavelmente poderia ter permitido que [Verstappen] lutasse com George [Russell] no final da corrida".

Diante dessa estratégia talvez excessivamente cautelosa por parte da Red Bull, Verstappen ficou um pouco frustrado, explicando que não era assim que ele queria que suas corridas fossem, forçado a igualar o comportamento dos outros pilotos ao seu redor, já que não conseguia alcançá-los apenas com o ritmo do carro.

"Os pneus ainda estavam em boas condições quando tive que parar", disse ele. "Mas acho que não é bem assim que você quer correr, não é mesmo? De qualquer forma, quero pelo menos tentar acompanhar [os outros carros]".

"Há muitas coisas para analisar, eu acho. Mas pelo menos a segunda sessão foi muito mais positiva, mais promissora para nós também, e espero que possamos aprender algo com ela antes do Japão".

Ao ser questionado sobre quanto progresso precisa ser feito para melhorar o RB21, Verstappen disse: "É difícil dizer quando você não sabe realmente onde e como encontrar [desempenho]. No momento, eu diria que está um pouco mais claro".

"Vamos analisar todos os dados e temos 10 dias [antes do Japão] para aprender mais e sermos um pouco mais competitivos".

Enquanto seu piloto parece sugerir que a equipe está um pouco confusa sobre como ganhar desempenho, Horner adota um tom mais otimista, afirmando ter "um roteiro já planejado". Ele está confiante na capacidade da equipe austríaca de recuperar o atraso, assim como a McLaren em 2024, e explica que os atuais campeões não estão, na verdade, tão à frente quanto se imagina.

"É a segunda corrida, você não pode ser tão derrotista", disse Horner à Sky Sports. "Estamos oito pontos atrás no campeonato de pilotos depois de duas corridas, e tudo ainda está em jogo. E o ano passado nos ensinou bem uma coisa: você pode começar tão forte quanto quiser, o que conta é como você termina".

"Acho que temos uma base razoável. Ficamos a 0,17 segundos da pole e fomos tão rápidos quanto uma McLaren no segundo stint [do GP]. Portanto, sabemos que há áreas a serem melhoradas no carro e um roteiro de desenvolvimento já está planejado. Estamos tentando garantir que ele nos permita atingir os tempos de volta de que precisamos para encontrar um pouco mais de ritmo e pressionar as McLarens, que não estão muito distantes".

"Hoje, as McLarens são a referência. Eles venceram as duas primeiras corridas. Temos que vencê-los. Estamos trabalhando muito duro coletivamente como equipe e Max está se esforçando mais do que nunca para fazer o esforço necessário e dar uma orientação real sobre o que ele precisa para que o carro volte ao ritmo que faltava".

