F1 - Hakkinen: McLaren deve escolher Norris em 2025

A disputa entre a dupla da McLaren no início da temporada 2025 da Fórmula 1 pode ser um indício do que acontecerá ao longo do ano, e, para o campeão de 1998 e 1999, Mika Häkkinen, a equipe papaia precisará priorizar Lando Norris ou Oscar Piastri ao decorrer da campanha.

O consultor e voz forte da Red Bull, Helmut Marko, disse recentemente que estava satisfeito com o fato de os dois pilotos da McLaren estarem roubando pontos um do outro. Hakkinen, no entanto, disse que a rivalidade dentro da equipe não é, na verdade, uma desvantagem, mas sim uma vantagem.

O finlandês disse: "Eu vejo isso de forma diferente - os pilotos da McLaren se esforçam uns aos outros para serem melhores. Isso é muito bom para o campeonato de pilotos e para o campeonato de equipes".

"Quando chegar a hora de fazer uma escolha, pessoalmente eu confiaria em Norris, mas é muito cedo para tomar essa decisão".

"A McLaren subiu degrau por degrau até o topo nos últimos anos. Eles eram considerados uma das piores equipes no início de 2023, mas agora estão à frente de todos os outros".

Häkkinen disse que sentiu claramente a atmosfera dentro da equipe quando visitou a fábrica da McLaren na Inglaterra: "Da última vez que fui a Woking, pude sentir essa atmosfera especial novamente. Todos na McLaren sabem que podem vencer os dois campeonatos nesta temporada".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto: Andy Hone / Motorsport Images

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!