O período de lua de mel do início de temporada entre a Ferrari e a imprensa italiana parece ter chegado ao fim. Com uma dupla desclassificação no GP da China de Fórmula 1 no último domingo, os jornais não pouparam críticas aos problemas vividos pela equipe no fim de semana em Xangai.

Embora não se possa dizer que o quinto e o sexto lugares conquistados originalmente tenham sido muito bons para a equipe, mesmo com a vitória no sprint no sábado, o balanço do fim de semana não era dos piores. Depois vieram as desqualificações, com duas falhas técnicas diferentes, mas com um impacto muito grande.

E, como de costume na Itália, o resultado foi recebido com críticas negativas, e Fred Vasseur e sua equipe receberam as suas: "Alerta vermelho: Ferrari, sem mais erros", foi a manchete da primeira página da Gazzetta dello Sport.

"Da primeira vitória de Lewis Hamilton em uma corrida sprint a uma dupla desqualificação que é difícil de acreditar. A Ferrari passou de herói a ninguém no fim de semana de Xangai. O que aconteceu após a corrida de ontem, quando Charles Leclerc e Lewis Hamilton foram desclassificados por irregularidades técnicas, foi um dos momentos mais feios da história do Cavallino Rampante".

"A alegria proporcionada pela vitória de Hamilton na corrida sprint foi subitamente destruída. Era como se o sucesso inesperado de Sir Lewis fosse apenas mais uma ilusão a ser acrescentada à lista de enormes promessas não cumpridas feitas durante as férias".

O jornal acrescentou que houve um "caos" na Ferrari e que a equipe "não teve escolha a não ser pedir desculpas aos fãs". Quanto às outras equipes, eles disseram que a McLaren estava dando um show na frente e que, embora a situação da Red Bull e de Liam Lawson fosse um "pesadelo", Max Verstappen foi elogiado por seu desempenho.

"A manobra de ultrapassagem de Verstappen sobre Leclerc foi fabulosa. A Red Bull está tendo dificuldades, mas o holandês continua produzindo resultados. Mas o que todo mundo pode ver é que ele precisa superar os problemas do carro para chegar lá".

O Corriere dello Sport, por sua vez, descreveu a situação da Ferrari como um "desastre" e descreveu o domingo na China como um "dia negro". "Duas desqualificações para a Scuderia. E por dois motivos diferentes. Depois de sua corrida medíocre, isso é um duro golpe. É claro que a McLaren não se importa, eles fizeram uma corrida perfeita. Atrás deles vêm Russell e Verstappen, que mais uma vez limitaram suas perdas."

E o Corriere della Sera chamou as desqualificações de "vergonhosas", dizendo que a equipe não pode se orgulhar desse desempenho. "Grandes mudanças serão necessárias se eles quiserem se aproximar da McLaren, que conquistou sua 50ª dobradinha, e por uma margem dominante".

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!