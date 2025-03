A Red Bull já sabia que começaria o ano com dificuldades, isso porque terminou apenas como a terceira força em 2024 na Fórmula 1. A corrida de abertura de 2025 na Austrália serviu para 'mascarar' as questões, principalmente pela pilotagem de Max Verstappen. No entanto, o alarme soou depois do GP da China.

Em Xangai, Verstappen conseguiu se recuperar e terminar em quarto lugar, mesma posição em que começou após um segundo stint com pneus duros. No entanto, o jogo anterior de médios fez com que o piloto perdesse terreno para as duas McLarens à frente.

Isso expôs ainda mais as questões do carro, que já haviam ligado o alerta durante a corrida Sprint de 19 voltas no sábado, quando os problemas de desgaste de pneus também foram 'incapacitantes'.

"Para ser honesto, a primeira volta funcionou muito bem para mim, porque meu lugar não está de acordo com os padrões deles", disse ele, depois de lutar para acompanhar a Ferrari danificada de Charles Leclerc.

"Então, na verdade, estar logo atrás deles foi melhor, porque eu apenas pilotei no meu próprio ritmo. Na Austrália, tentei lutar, mas aí você degrada seus pneus de forma muito agressiva".

Os problemas da Red Bull são agravados - ou talvez destacados - pela dificuldade de Liam Lawson em conseguir uma sintonia com o carro no segundo lugar, com a discussão já em andamento sobre a necessidade de a equipe fazer uma mudança já no Japão.

Mas o fracasso de Lawson até agora também é o da Red Bull, que construiu um carro 2025 difícil de pilotar que oferece pouca consistência no equilíbrio entre a frente e a traseira, o que afeta a degradação dos pneus - especialmente no composto médio da Pirelli na China.

Não é segredo que a Red Bull está desenvolvendo seu carro para se adequar predominantemente ao piloto que lhe rendeu quatro títulos mundiais consecutivos de pilotos. Mas até mesmo Verstappen pareceu desconsolado com a falta de desempenho que está obtendo de sua máquina nas corridas, chamando o RB21 de "o quarto carro mais rápido, atrás da McLaren, Ferrari e Mercedes".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O holandês está indo para a fábrica da Red Bull em Milton Keynes na quarta-feira para um mergulho profundo na situação da equipe. O conselheiro Helmut Marko disse ao Motorsport.com: "Max estará na fábrica na próxima semana e discutiremos com os engenheiros onde estão os pontos fracos do lado dele".

"Em seguida, teremos que tentar solucioná-los ou melhorar o carro o mais rápido possível. Isso está mudando com circuitos diferentes e com compostos diferentes, mas a McLaren é boa em todos os circuitos e [com] todos os compostos".

Ele acrescentou: "Estamos preocupados, mas não é como se estivéssemos jogando a toalha".

Verstappen não tem certeza se uma solução rápida está no horizonte. "É impossível dizer", disse ele. "Pode ser que sim, pode ser que não. Continuamos trabalhando, temos que nos manter unidos e nos esforçar. É isso que todos nós fazemos. Sei que a equipe está trabalhando duro".

Não há derrota, pois a China também oferece vislumbres de esperança

Com apenas duas corridas disputadas em uma campanha gigantesca de 24 corridas, ainda há esperança de que a Red Bull possa salvar esta temporada. O carro de Verstappen pareceu ganhar vida com o composto duro - e com cargas de combustível mais leves - durante a segunda metade da corrida, o que, juntamente com o ritmo razoável de uma volta, dá à equipe alguma confiança de que pode subir na classificação se conseguir controlar seus problemas de equilíbrio.

"Fiquei um pouco surpreso positivamente no segundo tempo, o que nos dá um pouco mais de esperança e, provavelmente, também uma direção a ser analisada", disse Verstappen.

"Mas, é claro, ainda não é onde queremos estar, se você comparar com a McLaren, especialmente".

Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

O chefe da equipe, Christian Horner, acrescentou: "Principalmente no último terço da corrida, Max sentiu [o carro], a aderência ganhou vida, o carro ganhou vida. E ele foi praticamente o carro mais rápido do circuito no último terço da corrida. Portanto, temos muito a aprender e a entender. Sabemos que precisamos melhorar o desempenho do carro".

Mas, embora a McLaren pareça difícil de ser alcançada depois de ter sido o carro a ser batido em Melbourne e Xangai, a Red Bull ainda não está derrotista. Tendo visto a rapidez com que a equipee de Woking anulou a vantagem inicial do time taurino na última temporada, Horner não quer ouvir nada sobre mudar o foco para 2026 antes do planejado.

"Não se pode ser tão derrotista", disse Horner quando perguntado pela Sky Sports se esta temporada não tinha salvação. "Estamos oito pontos atrás no campeonato de pilotos depois de duas corridas, e há tudo a ser disputado. E, se nada mais acontecer, o ano passado nos ensina que podemos começar tão forte quanto quisermos, o que importa é como terminamos".

Mas, inevitavelmente, as equipes precisam começar a mudar para 2026 até o verão, então a Red Bull não pode se dar ao luxo de errar o alvo com suas atualizações no início da temporada. Horner está confiante de que a equipe tem a força em profundidade para fazer isso em sua era pós-Adrian Newey, e elogiou Verstappen por não deixar 'pedra sobre pedra'.

"Temos uma grande força em profundidade em nossa equipe", explicou Horner. "Todos na empresa sabem que temos um pouco de ritmo para encontrar e temos as ferramentas, temos as pessoas para fazer isso. É só desvendar. Acho que obtivemos dados muito bons a partir de hoje".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Max está trabalhando mais do que eu jamais vi. Ele está mais integrado ao grupo de engenharia do que eu jamais vi. Temos uma base razoável. Ficamos a 0,176s da pole e fomos tão rápidos no segundo tempo quanto uma McLaren".

"Há um roteiro de desenvolvimento planejado agora e, obviamente, estamos tentando garantir que ele desenvolva o que precisamos em termos de tempo de volta para realmente colocar muita pressão sobre as McLarens".

"Mas eles não estão muito à frente. Nunca diga não".

Reportagem adicional de Ronald Vording

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!