A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou uma atualização do Regulamento Esportivo da Fórmula 1 para permitir o teste de 'carros-mula' em preparação para as mudanças no regulamento técnico de 2026, que modificará os carros da F1.

A mudança permite 10 dias de testes com carros-mula este ano para que as equipes tentem simular os novos carros que estarão no grid a partir da próxima temporada. Mas o que é um carro-mula e como isso ajuda as equipes a se prepararem para as mudanças?

O que é um 'carro-mula'?

Na F1, 'carro-mula' é o termo usado para designar um chassi que foi adaptado para completar os testes de corrida. O carro geralmente é atualizado para imitar as próximas mudanças de regulamento e, portanto, pode diferir drasticamente da especificação original do carro.

As regras são flexíveis para os carros-mula, permitindo que as equipes atualizem seu maquinário de várias maneiras para replicar melhor as demandas de qualquer ajuste de regulamento futuro.

Antes das mudanças no regulamento técnico de 2017, as equipes testaram extensivamente com carros-mula, que puderam rodar com vários dispositivos aerodinâmicos para gerar maior força descendente, permitindo que os dados fossem coletados com antecedência, o que, embora não fosse 100% preciso, ainda era suficiente para dar aos engenheiros uma vantagem inicial nos projetos.

Os carros-mula também foram usados antes da geração atual de carros, embora, nesse caso, com mais foco em ajudar a fabricante italiana de pneus Pirelli a desenvolver suas novas rodas de 18 polegadas para 2022.

O que mudou nos regulamentos

O Conselho Mundial de Esporte Motorizado da FIA aprovou tais alterações no Regulamento Esportivo deste ano, que permitem 10 dias de testes com carros-mula, antes da entrada dos novos carros em 2026. O artigo 10.10, referente ao "Teste de carros-mula" (TMC), foi adicionado com uma série de estipulações, com destaque para as seguintes:

b) Os carros devem incluir e estão limitados às modificações mínimas necessárias para testar pneus de desenvolvimento ou para testar componentes ou sistemas em nome da FIA para futuras temporadas do campeonato, conforme determinado pela FIA.

c) Durante qualquer TMC, os carros devem estar equipados com a unidade de controle de motor (ECU) da FIA exigida pelo Artigo 8.3 do Regulamento Técnico.

k) É permitido um máximo de dez (10) dias de testes de carros entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, organizados pela FIA em consulta com todos os Competidores e, se exigido pelos objetivos do teste, com o fornecedor de pneus designado e com o único propósito de TMC.

i) Os pilotos que participarem desses testes devem ser elegíveis para uma Super Licença Completa e devem ter competido em pelo menos uma (1) Competição de Fórmula 1 durante suas carreiras ou ter completado anteriormente um mínimo de 500 km de corrida em um carro de Fórmula 1 atual, consistentemente, em velocidades de corrida.

ii) Qualquer teste desse tipo programado em um circuito que sediará uma Competição do Campeonato só poderá ser realizado antes dessa Competição se as seguintes condições forem atendidas: a) O carro usado é um carro adequadamente modificado, projetado e construído para cumprir os Regulamentos Técnicos de qualquer um dos quatro (4) anos civis imediatamente anteriores ao ano do Campeonato e, com exceção das alterações permitidas nas alíneas b), i) e l), só deve usar componentes e software de uma especificação que tenha sido usada em pelo menos uma (1) corrida ou Teste com Carros Atuais (TCC) durante qualquer um dos quatro (4) anos civis imediatamente anteriores ao ano do Campeonato.

b) O piloto é elegível com base nos requisitos do Artigo 10.10 k) i), mas não está inscrito no Campeonato atual.

c) O circuito sediou uma competição do Campeonato no ano imediatamente anterior ao ano do Campeonato.

Os novos regulamentos também determinam que nenhum item de teste pode ser usado durante a corrida, o que significa que as equipes não poderão encontrar nenhuma vantagem na competição atual.

Antes de quarta-feira [31 de julho], não havia nenhuma disposição para o teste de carros-mula no Regulamento Esportivo de 2024.

Quais são os desafios enfrentados pelas equipes de F1?

Embora os carros-mula anteriores tenham sido adicionados para aumentar as dimensões e o peso para os regulamentos anteriores, as equipes agora enfrentam o problema de se preparar para carros com tamanho e peso reduzidos.

Além disso, embora os recursos aerodinâmicos pudessem ser adicionados no passado para aumentar a geração de downforce, os novos regulamentos para 2026 apresentam uma aerodinâmica ativa complexa e que será quase impossível de recriar com carros-mula.

Outro ponto é a questão de um conjunto de regulamentos de unidade de potência fortemente revisado, com o qual as equipes também não enfrentaram em 2017, quando puderam usar as mesmas unidades de potência nas máquinas de teste. Portanto, o dilema é que, mesmo com carros-mula para ajudar na preparação para 2026, como exatamente os engenheiros replicarão os novos regulamentos?

Com qualquer carro das quatro temporadas anteriores ao atual período disponível para modificação, as equipes terão uma escolha.

Elas poderão selecionar um chassi da antiga geração de carros pré-2022, que é menor e, portanto, mais próximo das dimensões especificadas nos regulamentos de 2026. Embora essa seja uma clara vantagem, grande parte da geração de downforce nos carros de 2020-21 era proveniente de componentes da face superior, em vez da filosofia de efeito de solo dos carros da nova geração.

Então, qual seria a representatividade dos dados coletados com um carro de 2020-21? Isso depende de como cada equipe modifica seus carros dentro dos regulamentos agora estabelecidos pela FIA.

Embora os carros da nova geração tenham a vantagem de executar o pensamento aerodinâmico de efeito de solo, as dimensões maiores do carro representam um problema sério quando se trata de fazer modificações que valham a pena. Novamente, é difícil avaliar a quantidade de dados úteis que podem ser coletados.

A eficácia dos carros-mula modificados pode proporcionar uma primeira chance na pista de garantir uma vantagem competitiva quando a próxima era da F1 chegar em 2026.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!