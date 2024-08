Marcin Budkowski, diretor administrativo da Alpine, afirma que todos na equipe sabiam que Esteban Ocon estava mantendo conversas constantes com a Williams. O fato foi descoberto através dos dados de GPS do carro que foi usado pelo piloto de Fórmula 1 durante o GP de Silverstone.

No início de junho, a Alpine anunciou a equipe e Ocon decidiram mutualmente não continuar com contrato de cinco anos e o competidor deixará o time ao fim da temporada.

Agora, o diretor administrativo decidiu revelar um bastidor antes de tomarem a decisão de terminar o acordo. À Viaplay Poland, Budkowski contou que os funcionários da Alpine descobriram uma ida de Esteban à base da Williams durante o GP de Silvertone.

Como eles conseguiram esses dados? Acontece que o carro usado pelo piloto foi emprestado pela própria Alpine e, dessa forma, tiveram acesso aos dados de pesquisa feita por Ocon.

"Ele estava em Enstone antes da corrida de Silverstone e quando vai para lá usa um Alpine que lhe foi emprestado como carro da empresa", disse Marcin à Viaplay Poland.

"Mas esses carros possuem dispositivos de rastreamento como GPS. Acontece que durante a estada de Esteban na Grã-Bretanha, o carro Alpine ficou estacionado no estacionamento da Williams por cinco horas, e foi assim que todos na Alpine souberam que Esteban havia passado meio dia lá".

Apesar das negociações com a Williams, Ocon optou por assinar com a HAAS para a temporada de 2025. Mas James Vowles, chefe da equipe de Enstone, já havia dito ao Motorsport.com que tinha interesse no francês.

"Eu precisava fazer isso porque realmente precisava determinar se era adequado para o carro. Porque ele é um homem alto como Alex, mas suas dimensões são um pouco difíceis em certas dimensões".

À época, Vowles ainda estava mantendo negociações com Carlos Sainz, que confirmou a assinatura com a Williams para 2025 e mais alguns anos.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!