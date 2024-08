F1: McLaren promete analisar deslizes nas largadas de Norris

As largadas ruins de Lando Norris não passaram despercebidas pela McLaren e, muito menos, por Andrea Stella, que parece não ter ficado nada feliz com o resultado do britânico no GP da Bélgica. Agora, o chefe de equipe declarou que o time irá analisar e estudar como melhorar o desempenho do piloto na Fórmula 1.

O caso mais recente de Norris aconteceu em Spa-Francochamps, quando o piloto saiu da quarta posição, mas, após uma largada desastrosa, caiu para sétimo. A pista da Bélgica é conhecida por ter diversas oportunidades de ultrapassagem, mas o britânico enfrentou dificuldades para conseguir escalar o grid.

Ao fim da prova, Lando terminou na sexta posição, ficando atrás de Max Verstappen, mas foi promovido para quinto após a desclassificação de George Russell - seu carro estava 1,5kg abaixo do limite permitido pela FIA.

Com o resultado insatisfatório, o próprio piloto chegou a chamar o erro na largada de "estúpido", relembrando que ele também deixou espaço para ser ultrapassado por Oscar Piastri no GP da Hungria, onde conquistou a pole postion, mas perdeu a vitória.

"Perdi muitos pontos nas últimas três, quatro corridas só por causa de coisas estúpidas – erros e largadas ruins, agora na curva 1. Eu acho que eu só preciso recomeçar. As duas ou três últimas corridas eu simplesmente não fui bem e perdi muitos pontos, espero conseguir voltar melhor".

Ao ser questionado pelo Motorsport.com sobre o que a McLaren pode fazer para reverter o quadro que Norris se encontra e, talvez, lutar pelo campeonato de pilotos, Andrea Stella disse que eles precisam analisar as situações com o piloto e entender o que vem causando as largadas ruins.

"Eu acho que Lando ficou um pouco distraído com o que estava acontecendo e acabou saindo da pista".

"Nós trabalhamos com Lando, assim como trabalhamos com Oscar, para tentar ver todas as oportunidades nas quais podemos melhorar individualmente, mas também colaborar melhor em equipe. Isso definitivamente nos dá alguns elementos para analisar como algumas dessas oportunidades perdidas se manifestam".

Ao falar especificamente sobre as largadas de Norris, Stella disse que a equipe precisa entender se isso é algo recorrente ou apenas pontual.

"Para Lando, por exemplo, parece que, estatisticamente, há algumas oportunidades que tendem a acontecer nos estágios iniciais da corrida, então precisamos verificar se isso acontece nos estágios iniciais da corrida por algum motivo ou se é apenas aleatório".

"Como qualquer atleta ou piloto, Lando - com a ajuda da equipe - irá pensar: 'O que eu posso fazer para melhorar e tem resultados melhores com o trabalho que estamos fazendo?'"

Stella acredita que Norris não poderia ter feito nada melhor em Spa, já que as ultrapassagens estavam mais difíceis que o esperado. Isso significa que, mesmo com pneus mais novos, ele não conseguiria tomar a posição de Verstappen.

"Assim que perdemos a posição na largada, com a degradação e a dificuldade de ultrapassar, nós realmente estávamos em uma situação difícil".

