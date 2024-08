F1: Após confusão no GP da China, FIA esclarece regulamento

O GP da China foi marcado por dois incidentes que obrigaram a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, a rever as regras do regulamento da Fórmula 1. Dessa maneira, antes da pausa de agosto, a regulamentadora divulgou as mudanças para o restante da temporada.

Durante a classificação em Shanghai, em abril, Carlos Sainz 'rodou' e acabou danificando a asa dianteira do carro. Tendo ficado parado por longos minutos, os comissários decidiram acionar a bandeira vermelha para interromper a sessão e retirar o monoposto.

Porém, o carro 55 conseguiu voltar à pista sem ajuda e retornou ao pit, completando a sessão e se classificando em sétimo. No regulamento válido durante aquela prova, segundo o Artigo 39.6, a regra dizia que caso um carro ficasse parado na pista durante a classificação, ele não poderia voltar à sessão.

"Qualquer piloto que pare com o carro na pista durante a classificação ou na classificação para a corrida Sprint não será permitido continuar naquela sessão".

À época, a Aston Martin levantou a questão e protestou contra o resultado da classificação, mas a regulamentadora da prova não aceitou o pedido naquele fim de semana.

Agora, como parte das mudanças apresentadas ao regulamento antes de agosto, a FIA divulgou que fez uma adição ao Artigo 39.6:

"Qualquer piloto que pare com o carro em qualquer área além do pitlane durante a classificação ou a classificação para a Sprint e receba assistência física não será permitido continuar naquela sessão".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, spins out in Q2 causing car damage and a red flag Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Dessa forma, de acordo com o regulamento revisado, Sainz não seria punido e poderia continuar na sessão, uma vez que não recebeu nenhuma ajuda externa e conseguiu retornar para a pista sozinho.

A mudança trouxe maior clareza para futuros eventos similares que podem acontecer nas próximas provas após a pausa de agosto e devem prevenir a necessidade de novos protestos por parte das outras equipes.

Um segundo evento no GP da China fez com que a FIA precisasse rever outra regra. Dessa vez, a regulamentadora precisou discutir se os pilotos podem pagar penalidades aplicadas durante a corrida Sprint na prova de domingo.

Acontece que, durante o sábado na China, Fernando Alonso teve uma colisão com Sainz na volta 9, ao tentar ultrapassar o piloto da Ferrari, o que lhe custou uma penalidade de tempo. Porém, como o bicampeão mundial precisou retirar seu carro da pista antes da finalização da prova, essa punição não seria paga em nenhum momento.

Assim, a mudança feita no Artigo 54.3d, diz que a situação mudará nas próximas corridas. Isso porque, com a adição feita à regra, a FIA prevê que, nesses casos, o piloto receberá uma punição de grid, perdendo posições na largada da próxima etapa.

"Se qualquer uma das [penalidades acima] for imposta a um piloto, e esse piloto não puder cumprir a penalidade por não ter sido classificado na corrida sprint ou na corrida no caso de a) ou b) ou por ter abandonado a corrida sprint ou a corrida no caso de c) ou d), os comissários podem impor uma penalidade de posição no grid ao piloto na próxima corrida".

