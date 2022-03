Carregar reprodutor de áudio

A FIA concluiu que o ex-diretor de provas de Fórmula 1 Michael Masi agiu de "boa fé" ao lidar com o controverso GP de Abu Dhabi do ano passado. Após a conclusão de um relatório detalhado até o final da última temporada, o órgão regulador do esporte a motor publicou suas conclusões neste sábado (19).

Além de revelar um resumo de sua investigação, o Conselho Mundial de Automobilismo da federação também divulgou suas principais descobertas – que sugeriam que a culpa pelo que deu errado foi motivada por regulamentos ruins e erros processuais, e não por qualquer malícia deliberada do australiano.

A chave para a situação foram os Artigos 48.12 e 48.13 do Regulamento Esportivo da F1, que detalham o processo de reagrupamento dos retardatários e o momento de um reinício.

Em suas conclusões, a FIA disse: "Ficou evidente a partir da análise que poderia haver diferentes interpretações do artigo 48.12 e do artigo 48.13 do Regulamento Esportivo da Fórmula 1, e que isso provavelmente contribuiu para o procedimento aplicado".

"Também foi considerado que as decisões sobre o Safety Car no final do GP de Abu Dhabi de 2021 provavelmente levaram em consideração discussões anteriores que deixaram claro a preferência dos Stakeholders da F1 (FIA, Fórmula 1, Equipes e Pilotos) em encerrar corridas sob condições de bandeira verde, em vez de atrás de um carro de segurança, quando for seguro fazê-lo."

"Em combinação com o objetivo de terminar sob essa condição aplicado ao longo da temporada de 2021, o relatório conclui que o Diretor de Provas agiu de boa fé e com o melhor de seu conhecimento, dadas as circunstâncias difíceis e particularmente reconhecendo as restrições de tempo significativas para decisões a serem tomadas e a imensa pressão aplicada pelos times."

Sobre os pedidos para que os resultados da corrida fossem anulados, a FIA deixou claro que o assunto agora está firmemente encerrado: "Os resultados do GP de Abu Dhabi de 2021 e do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA são válidos, finais e agora não podem ser alterados".

"De acordo com as regras, a Mercedes fez um protesto aos comissários após a corrida, buscando mudar a classificação. Os comissários o rejeitaram e a equipe teve a oportunidade de apelar dessa decisão ao Tribunal Internacional de Apelação da FIA, mas não o fez."

"Não há outros mecanismos disponíveis nas regras para alterar o resultado da corrida", acrescentou.

A FIA substituiu Masi para a temporada de 2022 e fez mais mudanças em seus procedimentos. Isso agora inclui o processo agora automatizado de informar quais retardatários podem ultrapassar.

"O processo de identificação de carros com voltas até agora era manual e o erro humano levou ao fato de que nem todos foram permitidos fazer voltas", disse a federação. "Devido ao fato das intervenções manuais geralmente acarretarem um maior risco de erro humano, foi desenvolvido um software que irá, a partir de agora, automatizar a comunicação da lista de carros que devem reagrupar-se."

"Além disso, os Regulamentos Esportivos da Fórmula 1 de 2022 foram atualizados recentemente para esclarecer que "todos" e não "qualquer" carros devem ter permissão para desfazer a volta atrás", concluiu.

