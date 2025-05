A FIA quer aumentar o limite de velocidade no pitlane em algumas corridas da Fórmula 1 para torná-las estrategicamente mais interessantes, incluindo o GP da Holanda, em Zandvoort e o GP de Singapura. Essa decisão vem após as primeiras etapas da temporada de 2025 levantarem preocupações sobre corridas com estratégias relativamente simples de uma única parada.

Para tornar as competições mais interessantes, em Jeddah e em Miami, a Pirelli optou por compostos que são um pouco mais macios do que os pneus do ano passado. A ideia é que o maior desgaste dos pneus leve a mais pitstops, o que ocasionaria em estratégias diferentes e maior entretenimento para os fãs.

Mas em Jeddah, na última vez, essa ideia não teve impacto, pois as táticas de uma parada permaneceram possíveis devido ao baixo desgaste dos pneus, embora possa ter mais impacto em Miami neste fim de semana.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, se reuniu com Mario Isola, da Pirelli, durante o fim de semana do GP da Arábia Saudita para discutir a situação e as opções para tornar certas corridas mais emocionantes para o resto da temporada.

Maior velocidade nos boxes deve tornar paradas mais atraentes

Além de compostos mais macios, a Federação também está analisando outra intervenção, segundo apuração do Motorsport.com em Miami e uma dessas opções é aumentar o limite de velocidade do pit lane. Para a maioria dos GPs, o limitador de pit é definido em 80 km/h, com quatro exceções: Melbourne, Mônaco, Zandvoort e Singapura, onde é de apenas 60 km/h por razões de segurança.

A FIA deixou claro que a velocidade máxima não pode ser alterada para Mônaco, mas está procurando intervir para Zandvoort e Singapura e aumentá-la para 80 km/h para esses GPs. Isso deve reduzir o tempo total de parada e, assim, tornar mais atraente para as equipes tentarem mais pit stops e, portanto, estratégias diferentes. Em Singapura, por exemplo, o tempo total de parada poderia ser reduzido de 28 a 29 segundos para 23 segundos.

Mas a entidade esclareceu que "pequenos ajustes" nos pit lanes em Zandvoort e Singapura são necessários para essa mudança, os quais precisam ser concluídos e aprovados antes que o plano possa ser comunicado oficialmente.

Os regulamentos, entretanto, não precisam ser alterados, pois o Artigo 34.7 do Regulamento Esportivo da FIA já afirma: "Um limite de velocidade de 80 km/h será imposto no pit lane durante toda a competição. No entanto, este limite pode ser alterado pelo Diretor de Corrida após uma recomendação do Delegado de Segurança."

Quão eficaz será a solução alternativa para Mônaco?

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, na fila para deixar os boxes Foto por: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Para Mônaco, como mencionado, esse ajuste não é possível, embora a F1 esteja optando por pelo menos dois pit stops obrigatórios lá. No entanto, os pilotos ainda estão se perguntando qual será o efeito dessa intervenção e também como ela funcionará exatamente na prática: "Tenho certeza de que eles ainda definirão em que volta você terá que parar, um pouco como na Fórmula 2. Caso contrário, você pode parar na volta 1, depois novamente na volta 2 e terminar a corrida inteira com o pneu duro", disse Oliver Bearman durante o dia da mídia na Flórida.

"Mas acho que eles vão evitar esse tipo de situação e estabelecer, por exemplo, que a janela de pit-stops será aberta a partir da volta 15. Ainda não sei exatamente como isso vai funcionar, mas pelo menos pode produzir resultados interessantes", prevê o piloto da Haas.

