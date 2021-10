O diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, planeja conversar com os pilotos após o que ele diz ter sido uma decisão "questionável" no GP dos Estados Unidos sobre a disputa entre Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, onde o finlandês ultrapassou o espanhol passando por fora dos kerbs da Curva 1.

Com o movimento, o bicampeão pediu que lhe fosse devolvida a posição, mas os comissários decidiram que nenhuma ação precisava ser tomada. Algumas voltas depois, Alonso saiu da pista ao passar por Antonio Giovinazzi, e desta vez o piloto da Alpine foi instruído a devolver o lugar.

Depois da corrida, Alonso questionou a "estranha" decisão de deixarem Raikkonen ficar à frente enquanto os outros movimentos em que ele estava envolvido tiveram que ser revertidos.

Falando sobre o incidente, Masi explicou que as circunstâncias não foram claras e considerou que era algo que precisava ser falado aos pilotos no próximo GP, no México.

"Eu posso entender sua frustração", disse o diretor. "A chamada em relação a ele e Kimi na Curva 1 foi certamente questionável. Certamente, teremos uma discussão na próxima reunião com todos os pilotos sobre isso, porque acho que a história teve duas partes, digamos assim."

"Obviamente, há uma ultrapassagem e uma tentativa de sair da pista, e depois o elemento subsequente. Portanto, é algo que discutiremos na próxima reunião."

Masi observou que Raikkonen escapou porque pode-se argumentar que Alonso o empurrou para longe em primeiro lugar.

"É por isso que foi uma decisão questionável. Havia dois elementos disso que foram examinados, e foi com base nisso que marginalmente a decisão foi tomada: 'vamos deixar como é '. No entanto, certamente será discutido."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Masi ressaltou que, apesar da sugestão de Alonso de que uma decisão rápida deveria ser feita sobre o incidente, era necessário estudá-lo adequadamente.

"O importante é que você precisa olhar para isso e tudo ao seu redor. E meu chamado para as equipes é uma recomendação."

"Eles podem escolher não segui-lo, e se decidirem não seguir, não tenho o poder de dizer que você tem que fazer isso. É 'eu sugiro que faça'. E se eles decidirem não, eu refiro isso para os comissários para que eles vejam e eles farão seu julgamento de acordo."

Questionado se achava que Alonso estava tentando provar um ponto com sua jogada subsequente em Giovinazzi, Masi respondeu: "Não, de jeito nenhum. Não ouvi o rádio de Fernando, mas minha sugestão foi para que eles devolvem a posição, o que aconteceu."

"E então, a mesma coisa aconteceu algumas voltas depois com Antonio e Fernando, e a instrução foi para a Alfa Romeo para que essa posição fosse devolvida."

Michael reconheceu que o nome de Alonso apareceu várias vezes ultimamente no contexto das decisões da FIA: "Eu acho engraçado como os incidentes aparecem, mas eu trato cada um e dou uma olhada em cada, independente de quem está envolvido nele."

