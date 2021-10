Emerson Fittipaldi, uma das maiores autoridades no mundo da Fórmula 1, disse que a consistência de Max Verstappen o torna forte na atual disputa pelo título da temporada entre ele e Lewis Hamilton. O holandês é o piloto que mais liderou voltas no ano disparado e, para a lenda do automobilismo brasileiro, isso é essencial no esporte hoje em dia.

"É uma pergunta difícil de responder!", disse Fittipaldi quando pedido seu palpite de quem será o campeão. "É incrível o número de voltas que Verstappen liderou este ano, muito mais do que Lewis. Isso mostra que ele é competitivo em diferentes pistas e circunstâncias. Tenho certeza de que Mercedes e Hamilton vão trabalhar muito para vencer, ele quer ganhar o oitavo título e bater o recorde de Michael Schumacher. Para Max, seria o primeiro."

O holandês da Red Bull esteve na ponta em 504 voltas no ano, contra 154 do heptacampeão. Se somar todos os outros do grid que lideraram algum giro, o total chega a 486 e eles ainda não superam Verstappen.

"As condições podem mudar em cada corrida, mas para mim, Max é estatisticamente consistente", reiterou Emerson. "Ninguém sabia [no passado] se alguém teria uma falha mecânica. Hoje, na minha opinião, eles devem terminar toda corrida e se concentrar em ficar entre os três primeiros para somar pontos. Se abandonarem uma, será um problema."

Apesar de ocupar o topo do campeonato de pilotos, a Red Bull está atrás da Mercedes nos construtores, principalmente pelo desempenho de Valtteri Bottas, que supera Sergio Pérez até o momento, mas a equipe austríaca parece melhor, segundo o brasileiro: "Eles têm um carro muito bom em todas as pistas. Este ano, são mais competitivos em pistas diferentes. Mais regulares, sempre rápidos, olhando de fora."

Fittipaldi crê que os ponteiros têm bom psicológico para disputar o título e elogiou o pensamento de Verstappen de "não ter pesadelos" caso perca: "Todo piloto tem uma mentalidade de desempenho máximo, cada um tem sua maneira de defini-la, eles sabem o que estão fazendo. Se Max não ganhar este ano, sabe que pode tentar novamente no próximo."

"Podemos ver claramente que Hamilton, com toda a experiência que tem, está subindo e terminando sempre em primeiro, segundo ou terceiro em circunstância difíceis, ele não está cometendo erros. Max também já acumula uma ótima vivência e sabe terminar uma corrida e controlar uma situação. Isso ajuda muito."

