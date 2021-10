Max Verstappen acredita que as próximas duas provas, os GPs do México e de São Paulo, terão um papel crucial na luta pelo título da Fórmula 1. Com cinco provas para o fim, o piloto da Red Bull tem 12 pontos de vantagem sobre o heptacampeão Lewis Hamilton.

No último domingo, Verstappen obteve a oitava vitória da temporada 2021 no GP dos Estados Unidos, quebrando a expectativa de uma pista vista com favoritismo para a Mercedes, já que a equipe alemã havia perdido apenas uma prova desde 2014 lá.

O holandês saiu da pole, mas teve uma batalha contra Hamilton já na saída, caindo para segundo, mas contra atacou com uma estratégia de box agressiva, conseguindo superar o rival no undercut.

O final da prova foi bastante tenso, já que Hamilton era mais rápido com pneus duros mais novos em comparação aos da Red Bull. Mas Verstappen soube manter o britânico atrás até o fim, mesmo com uma vantagem reduzida de 1s2. O resultado serviu para ampliar sua diferença no Mundial em mais seis pontos, para 12.

Questionado se a vitória em Austin o deixa mais confiante para a luta pelo títiulo, Verstappen disse: "Realmente não muda muita coisa. Tudo se trata de detalhes, como já havia falado".

"Assim, uma vitória não me dá necessariamente mais confiança ou algo do tipo. Confiamos que, como toda equipe, possamos fazer um bom trabalho. Se trata mais de acertar os detalhes. E no México saímos do zero nesse sentido. Ali temos que tentar novamente tirar o máximo de nosso pacote".

O Hermanos Rodríguez é um circuito em que a Red Bull tende a ter um bom desempenho, com Verstappen vencendo em duas ocasiões.

Questionado se pode voltar a vencer em solo mexicano, Verstappen disse à Ziggo Sport que tentará.

"Tentaremos de qualquer forma. Estou muito feliz com o que fizemos em Austin. Poderíamos facilmente ter ficado atrás. Agora, no México e no Brasil temos que abrir uma vantagem. Essas provas serão cruciais para nós no fim do campeonato".

Após os GPs do México e de São Paulo, haverão alguns circuitos em que a Mercedes pode potencialmente dominar, como Catar e Arábia Saudita. Hermanos e Interlagos são pistas em que a Red Bull tem um bom histórico, mas Christian Horner, chefe da equipe, segue desconfiado das possibilidades.

"Este ano está muito apertado entre as duas equipes. Não há motivos para acreditarmos que as próximas corridas não serão emocionantes também", disse Horner ao Motorsport.com.

"Temos que manter a concentração e seguir encarando sessão a sessão, corrida a corrida".

Entre os construtores, a Red Bull aproveitou o bom dia em Austin para reduzir a vantagem da Mercedes para apenas 23 pontos.

"Assim, em ambos os campeonatos ainda não é possível decidir qual caminho tomar", disse Horner.

"Espero que sejamos fortes lá. México e Brasil foram bons circuitos para nós no passado. Mas, neste ano, tem sido tão apertado em quase todas as provas, com apenas alguns décimos de diferença. Não vejo porque o México seria diferente".

