F1: FIA dá isenção médica a Hamilton para uso piercings no nariz

Lewis Hamilton recebeu uma isenção dos comissários da FIA para continuar a usar joias enquanto corre durante o GP do Bahrein da Fórmula 1.

O assunto das joias e especificamente do pino do nariz de Hamilton se tornou um tema quente durante a temporada de 2022 sob os novos diretores de corrida Niels Wittich e Eduardo Freitas.

O Apêndice L, Capítulo III, Artigo 5 do Código Esportivo Internacional da FIA, diz "o uso de joias na forma de piercing ou correntes de metal no pescoço é proibido durante a competição e, portanto, pode ser verificado antes do início. "

Hamilton recebeu uma isenção no início da temporada e, em maio, a FIA incluiu as joias no formulário de verificação apresentado pelas equipes.

Wittich observou que o uso de joias pode "dificultar as intervenções médicas" e acrescentou que "no caso do uso de imagem médica ser necessária para informar o diagnóstico após um acidente, a presença de joias no corpo pode causar complicações e atrasos significativos.

"Na pior das hipóteses, a presença de joias durante a geração de imagens pode causar mais lesões. As joias dentro e/ou ao redor das vias aéreas podem representar riscos adicionais específicos caso sejam desalojadas durante um acidente e sejam ingeridas ou inaladas”.

O assunto chegou ao auge no GP de Singapura, quando Hamilton foi convocado aos comissários.

Naquela ocasião, Hamilton recebeu novamente uma isenção, mas sua equipe Mercedes pagou € 25.000 por preencher um formulário de autoexame impreciso relacionado ao assunto.

A fim de evitar mais problemas no início da nova temporada, a equipe enviou uma carta médica descrevendo por que não é prático remover o piercing.

Hamilton, que apareceu com apenas um piercing no nariz no final da temporada de 2022, adicionou um segundo à narina direita.

Os comissários convocaram o diretor esportivo Ron Meadows para mais esclarecimentos sobre a situação e, em sua decisão posterior, disseram que nenhuma outra ação será tomada.

A FIA observou: “Os comissários ouviram um representante da equipe e receberam um relatório médico da Mercedes, que solicitou uma isenção.

“Os comissários consultaram o delegado médico da FIA, que viu o relatório médico, examinou o piloto e concordou com o parecer nele contido.

“Decidimos não tomar mais nenhuma ação, pois há preocupações sobre desfiguração com tentativas frequentes de remoção do dispositivo”.

