Jutamente com Nico Hulkenberg, da Haas, o piloto da Alpine Ocon completou toda a corrida com o pneu duro, esperando que uma bandeira vermelha lhe desse vantagem no pitstop no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Quando a bandeira vermelha não chegou, Ocon esperou até o início da volta final para entrar nos boxes e colocar os pneus macios.

Mas com o líder da corrida Sergio Pérez prestes a cruzar a linha de chegada para vencer em Baku, vários membros do paddock já estavam se reunindo nas três primeiras áreas de parque fechado na entrada dos boxes quando Ocon entrou no pitlane, com várias pessoas tendo que se esquivar do caminho do francês.

O incidente não foi ajudado pela entrada cega para a entrada do pit, com os pilotos tendo que passar primeiro em uma chicane. Ocon não conseguiu ver o que estava acontecendo até pouco antes da linha de entrada do pit.

Logo após a bandeira quadriculada, a FIA anunciou que estava analisando o que aconteceu, com um porta-voz confirmando "Estamos investigando o incidente no pitlane na última volta." A FIA convocou então o seu próprio staff responsável pela gestão da área de parque fechado.

Após a conclusão da investigação, o órgão regulador pediu soluções imediatas para o protocolo do pitlane no final da corrida, com informações da Administração da Fórmula 1 e da FIA, para garantir que não haja casos repetidos.

Em comunicado, a FIA disse: “Os comissários ouviram os representantes da FIA e determinaram que os representantes relevantes tomaram medidas para configurar a área de parque fechado e também permitiram que a mídia e outro pessoal se reunissem no início do pit lane e na parede do box durante o última volta da corrida, enquanto o pitlane estava aberto e antes do pit stop final da OCO (Carro 31).

“Notamos que não era incomum que os representantes permitissem que essas pessoas entrassem no pitlane pouco antes do final da corrida, no curso normal de preparação para o parque fechado e a cerimônia do pódio.

“No entanto, neste caso, houve um piloto que teve de ir para as boxes na última volta e isso criou uma situação muito perigosa para quem estava nas boxes na altura. Consideramos que foi uma sorte não haver consequências graves pelo que aconteceu hoje", informou.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sobre o incidente, Ocon disse que foi um "momento de loucura" que poderia ter terminado em desastre. "Isso não é algo que queremos ver. Não entendo porque estamos começando a preparar o pódio e a cerimônia quando ainda estamos correndo, falta uma volta e ainda tem gente que não foi para o box".

“Chegando a 300 km/h, freando muito tarde e vejo as barreiras e as pessoas ao redor. Isso é uma loucura, poderia ter sido grande, grande hoje. É definitivamente algo que precisa ser discutido, pois é algo que não queremos ver.

Quando questionado sobre o quão perto Ocon esteve de bater em alguém, ele respondeu: "Bem, bem perto, tive que bater, tive que recuar, então não gostaria de estar no meio ali. Se eu perder o ponto de frenagem, é um grande desastre".

