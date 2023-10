A FIA divulgou as atualizações no regulamento da Fórmula 1 para 2024 e, entre as mudanças, uma se destaca ao dar mais liberdade para as equipes em uma área. Os 'dias de filmagem', de gravação de atividades promocionais que permitem uma quantidade limitada de testes, ganharam uma extensão, de 100 para 200km liberados por sessão.

No momento em que as equipes já estão mais focadas no trabalho do ano seguinte, especialmente a nível técnico, essa é uma novidade que deve fazer diferença, especialmente antes da pré-temporada, mas também permitindo coletar mais dados durante o campeonato.

Nos bastidores, as equipes também trabalham para traçar os regulamentos futuros, não somente os de 2026, que representarão uma grande revolução para a F1 com a despedida do MGU-H nos novos carros, mas também para as próximas duas temporadas.

Nos últimos dias, a FIA divulgou o regulamento desportivo para 2024, com diversas inovações aprovadas pela Comissão da F1 e o Conselho Mundial do Esporte a Motor. A principal novidade diz respeito à decisão de alargar os dias de filmagem de 100 para 200km.

Dias de filmagem com 200km de duração

Antes do início do campeonato, as equipes geralmente aproveitam dois eventos promocionais, conhecidos como dias de filmagem, para a realização de atividades promocionais e de patrocinadores.

Embora, no papel, estes eventos devem ser utilizados apenas para fins de marketing, eles representam uma importante oportunidade para as equipes testarem se todos os sistemas estão em ordem.

Isso é útil antes da pré-temporada, para que as equipes possam ter uma margem para resolver pequenos problemas que podem custar tempo de pista nos já curtos testes do Bahrein. Mas, em alguns casos, as equipes podem utilizá-los durante a temporada, para recolher dados sobre novos componentes antes de levá-los à pista.

Até 2023, o regulamento permitia dois dias de no máximo 100km de rodagem cada, com o uso de pneus de demonstração. No entanto, agora foi aprovado o aumento das sessões para 200km cada, ou seja, 2/3 da duração de um GP. E as equipes não podem realizar as duas no mesmo dia.

Meia hora a menos de pista no Bahrein

Para 2023, foi acordado uma extensão de 30 minutos nas atividades de pista em cada dia da pré-temporada no Bahrein, divididos em 15 minutos pela manhã e 15 a tarde, para que a FIA pudesse testar inovações e procedimentos referentes a safety car, SC virtual, bandeira vermelha e largada.

Com isso, os testes passaram a ocorrer das 10h às 19h30, horário local. Isso não se repetirá em 2024, voltando ao mesmo horário de encerramento, às 19h, com oito horas de pista mais uma hora de intervalo.

Votação sobre os cobertores de pneus até 31 de julho

Entre os objetivos da F1 para o futuro está a sustentabilidade, algo que cabe também aos seus parceiros, como a Pirelli. Por isso, a empresa italiana montou um extenso programa para criar pneus que não requerem o uso de cobertores antes do uso nos carros.

É um desafio complexo, por exige um remodelamento da estrutura dos pneus, que devem ser capazes de resistir aos esforços com baixas pressões saindo dos boxes, mas também evitar o superaquecimento quando o pneu se estabiliza, entrando na faixa correta de operação.

Segundo calculado pela Pirelli, esta etapa resultaria em um aumento de pressão entre 8 e 10 psi, por isso, seria fundamental manter a realização de testes em busca do equilíbrio correto. No entanto, os pilotos expressaram, em sua maioria, visões negativas sobre a remoção dos cobertores, citando a segurança como uma preocupação recorrente.

No final, as equipes decidiram adiar a introdução desse tipo específico de pneu, pelo menos por uma temporada. Agora, a votação sobre a proibição, pensando em 2025, deve acontecer até 31 de julho do próximo ano.

"Após um período de avaliação, a FIA fornecerá suas recomendações sobre o uso de cobertores de aquecimento de pneus para 2025 e além. Caso a recomendação seja de proibir os aparelhos, será realizada uma votação com a participação da FIA, da F1 e das equipes, até 31 de julho de 2024".

Menos exceções ao toque de recolher nos finais de semana de corrida

Outra questão diz respeito às violações do toque de recolher obrigatório, que se divide em três períodos distintos ao longo do fim de semana.

Nas regras atuais, o "período de restrição 1" entra em vigor 42 horas antes do início do TL1 e se estende até 29 horas antes do TL1. O "período de restrição 2" diz respeito à noite anterior e à manhã de sexta-feira, com os mecânicos podendo trabalhar nos carros a partir do momento em que faltar 4 horas para o TL1.

Por fim, o terceiro período, aquele em que serão concedidas menos exceções, diz respeito ao resto do fim de semana, garantindo às equipes um período de descanso. Ciente da existência de situações particulares, que exigem a permanência na pista por mais tempo, a FIA implementou um sistema de exceções, garantindo que as equipes possam fazer os trabalhos necessários sem sanções.

Com o passar das temporadas, esses "curingas" diminuíram progressivamente, com um processo que terá sequência em 2024: o período 1 vai de quatro para duas exceções; o 2 cai de três para dois; já o 3 mantém o total de dois.

