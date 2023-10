F1: AlphaTauri nega que fará 'clone' do RB19 em 2024

A AlphaTauri minimizou os rumores de que poderia ter um clone do RB19 na temporada 2024 da Fórmula 1 devido aos laços mais estreitos planejados com a Red Bull.

Como parte de uma mudança na AlphaTauri para o próximo ano, a equipe foi 'pressionada' a estreitar os laços com o esquadrão de Milton Keynes em uma tentativa de melhorar seu desempenho competitivo sob uma nova identidade.

Essa mudança de postura se manifestará no aumento do número de funcionários da equipe de aeromodelismo no Reino Unido, em uma nova instalação que está sendo planejada, bem como na utilização de mais peças disponíveis para clientes por parte da equipe irmã para o seu carro de 2024.

A maior sinergia com a Red Bull levou a sugestões, no início do ano, de que a porta estava aberta para que a equipe efetivamente pilotasse um clone do RB19. No entanto, o diretor técnico Jody Egginton minimizou a possibilidade de ir tão longe, pois disse que o número de peças que a equipe pegaria da Red Bull não seria muito diferente do que fez no passado.

"Desde que começamos a sinergia em 2019, as peças que selecionamos do menu foram diferentes e, para o próximo ano, serão ligeiramente diferentes novamente", disse ele. "Em relação a este ano, um pouco mais. Em relação a alguns dos anos anteriores, provavelmente será mais ou menos o mesmo."

"No final das contas, há uma consideração de valor nocional para as equipes dos clientes. Portanto, quando você começa a comprar peças de equipes fornecedoras, é preciso ficar de olho no orçamento. Mas vamos maximizar o que está disponível para nós, pois tentamos fazer o máximo que pudermos."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Embora a conversa sobre a AlphaTauri ter estreitado os laços com a Red Bull tenha atraído as manchetes no início do ano, Egginton não acha que haja nada de dramaticamente novo em seus processos - já que sempre avaliou constantemente quais partes queria e não queria assumir.

"Li em algumas ocasiões como isso é comunicado pela imprensa, mas o ponto principal é que existem três conjuntos de regulamentos: esportivo, técnico e financeiro. A matriz [da Red Bull] está dizendo para maximizar o que você pode fazer."

"Ultimamente, isso se tornou um pouco mais público, por vários motivos, e somos incentivados a examinar tudo e explorar todas as áreas. Mas haverá algumas coisas que não poderemos aceitar. Isso se tornou um pouco mais comum."

"Então, sim, estamos sendo incentivados. Mas não é realmente um caso de controle. Mas é bom saber que os caras da sede nos apoiam e estão incentivando as duas equipes a maximizar o que podem fazer de acordo com os regulamentos."

Egginton disse que não foi tomada nenhuma decisão sobre se as peças da Red Bull que a AlphaTauri pegou seriam antigas ou atuais em 2024, mas ele deixou claro que a equipe já está bem avançada em seu próprio chassi novo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Red Bull Content Pool

"No final das contas, nosso conceito aerodinâmico, embora não tenhamos o carro de melhor desempenho no grid, não é diferente de nenhum outro", disse ele. "Sabemos o caminho que queremos seguir. Além disso, há algumas otimizações e outras coisas, mas, principalmente, somos movidos a aerodinâmica."

"Portanto, o chassi será substancialmente diferente. Mas, em termos de mudança de conceito, sabemos qual é o caminho que estamos seguindo. Estamos razoavelmente alinhados com a direção que as outras equipes também estão seguindo. Só precisamos ter mais sucesso para atingir esses objetivos."

Motorsport Business #2 - A FACE DE UM NOVO CICLO: CEO Fernando Julianelli 'abre o jogo' sobre a Stock Car

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #250 – Andretti é aprovada pela FIA para F1. E agora? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!