F1: FIA explica onde é gasto o dinheiro das multas dos pilotos

Os pilotos da Fórmula 1 criticaram duramente a maneira como o dinheiro das multas é usado pela FIA. Em uma nota pública, os competidores pediram explicações, mas a organização julga como "exagerada" as críticas.

A situação em torno das multas financeira foi um dos vários tópicos que causaram desconforto entre os pilotos de F1 na última temporada, pois eles ficaram cada vez mais frustrados com a forma como o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, tem administrado as coisas.

Ao longo da temporada de 2024, um total de cerca de 270 mil euros - sem contar as multas suspensas - foi gerado por mais de 50 infrações, com os pilotos multados por infrações como excesso de velocidade no pitlane, impedimento, condução de um carro em condições inseguras, cruzamento de uma pista ao vivo ou palavrões, sendo este último o mais recente ponto de foco da FIA.

George Russell, diretor da GPDA, foi um dos vários pilotos que questionaram o destino do dinheiro das multas, clamando por mais transparência por parte do órgão regulador.

"Para nós, quando ouvimos a FIA há alguns anos, quando houve as eleições presidenciais, eles falaram sobre transparência", disse Russell. "Sobre onde o dinheiro seria reinvestido em termos de corridas de base, o que todos nós somos a favor. Só queremos transparência, um entendimento do que foi prometido desde o início".

Falando com exclusividade ao Motorsport.com, o chefe de corridas de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, disse que todo o dinheiro gerado pelas multas ajuda a financiar os projetos de base e as iniciativas sociais da FIA, que tiveram investimentos de mais de 10 milhões de euros no ano passado.

"A FIA não é uma organização com fins lucrativos", disse Tombazis. "Não temos acionistas que olham para alguns números na bolsa de valores e esperam que o preço das ações suba ou recebam mais dividendos ou algo do gênero. Portanto, todo o dinheiro é gasto em aspectos considerados benéficos, seja para a segurança, para a base do automobilismo ou, às vezes, em outros projetos relacionados à segurança nas estradas".

"Acho que essa pergunta às vezes é um pouco influenciada pelas emoções do momento, por qualquer multa que esteja sendo discutida e assim por diante. Sei que qualquer pessoa que esteja pagando uma multa sempre fica um pouco irritada com isso e pode se sentir um pouco prejudicada, mas com certeza há tantos níveis diferentes de projetos que acho que nunca se pode chegar à conclusão de que esse dinheiro é gasto de alguma forma em festas de Natal e assim por diante".

"A quantidade de dinheiro gasta nas categorias de base excede em muito as multas acumuladas, o que, na minha opinião, indica que tudo o que for aplicado ali terá um impacto positivo. Acho que seria difícil encontrar projetos na FIA que não tenham algum impacto social ou de base no automobilismo".

"O que posso dizer com absoluta certeza é que as multas dos pilotos de um esporte não subsidiam outro esporte ou outra categoria ou algo do gênero. Mas se olharmos para outras iniciativas, sejam nossas campanhas, como a que trata de abuso on-line e todas as iniciativas de base sobre as quais falamos antes, ou projetos de segurança, acredito que sejam maneiras nobres de gastar esse dinheiro. E esse dinheiro contribui para isso".

Tombazis explicou que os projetos de base da FIA são fundamentais para trazer a próxima geração de dirigentes e pilotos, pois tentam reduzir a barreira de entrada em níveis mais baixos, como o kart.

"Há cerca de 10,3 milhões de euros gastos em projetos de base, para muitos clubes, para muitos países, apenas para promover uma série de projetos de atividades iniciais de automobilismo, e acho que isso é muito importante", disse ele.

"Em última análise, acho que a saúde da F1 depende muito do apelo geral do automobilismo. Não se trata apenas de ter um grande prêmio empolgante, mas também de ter mais pessoas que, em geral, até praticam algum nível relativamente baixo de automobilismo de base em seu país. Acho que isso será benéfico para a F1".

"A outra parte, é claro, é a seleção de pilotos para o futuro, como os pilotos podem crescer e ter a oportunidade de fazer isso mesmo que não venham de uma família rica, por exemplo. Esse é o objetivo principal, em última análise".

