A Alpine planeja realizar um lançamento de equipe para a temporada de 2025 além daquele que todas as equipes realizarão com a Fórmula 1 em Londres, conforme apurou o Motorsport.com.

Para marcar os 75 anos da categoria, os organizadores do campeonato decidiram realizar um evento unificado de lançamento, apelidado de F1 75, para a temporada de 2025 no dia 18 de fevereiro na O2 Arena, na capital da Inglaterra.

Lá, as equipes devem revelar a pintura de seus monopostos para o novo campeonato, embora não sejam obrigadas a revelar os carros reais que levarão para a pista para os testes de pré-temporada no Bahrein, no dia 26 do mesmo mês.

Todos os pilotos titulares das equipes também estarão presentes nesse evento, que teve seus ingressos esgotados logo após a abertura das venda.

Além dessa atividade coletiva sem precedentes para as equipes de F1, algumas equipes, como a Ferrari e a Williams, já anunciaram que terão sua própria apresentação para 2025. A equipe de Maranello fará isso em 19 de fevereiro, enquanto a equipe de Grove realizará um evento em Silverstone em 14 de fevereiro.

No caso da Red Bull, a equipe baseada em Milton Keynes não fará nada além do que será visto na capital britânica.

Quanto à Alpine, de acordo com o Motorsport.com, a equipe sediada em Enstone está considerando a possibilidade de realizar um evento separado, com 18 de fevereiro como data provisória, no mesmo dia do evento unificado.

Se confirmado, será uma oportunidade de obter as primeiras impressões do campeonato de 2025 dos chefes de equipe Flavio Briatore e Oliver Oakes, e de seus pilotos regulares, Pierre Gasly e Jack Doohan, e uma chance de ver Franco Colapinto oficialmente como parte da Alpine, depois que ele foi confirmado como piloto reserva na semana passada.

Enquanto a equipe finaliza seus próximos passos, que incluem a chegada de Colapinto a Enstone nas próximas semanas para começar a trabalhar com sua nova equipe depois de deixar a Williams, a Alpine deu uma breve olhada nas mídias sociais sobre o trabalho no carro 2025, que é predominantemente rosa.

