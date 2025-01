Nos últimos dias voltou à tona a história de que a Alpine teria 'rastreado' Esteban Ocon em uma visita à Williams ainda às vésperas do GP da Grã-Bretanha. Em entrevista à Viaplay, Marcin Budkowski, ex-chefe da equipe de Fórmula 1, confirmou que o time teve acesso à localização do piloto em tempo real.

Ocon teria ficado na fábrica de Grove por cerca de cinco horas. A Williams, inclusive, confirmou que o piloto fez alguns testes e James Vowles estava preocupado com a altura do competidor e seu carro.

Essa história foi associada ao final tempestuoso do relacionamento entre a Alpine e Ocon, que culminou com a estreia precoce de Jack Doohan no último GP de Abu Dhabi.

Na verdade, na época da visita à Williams, o relacionamento entre o francês e a Alpine já havia terminado há mais de um mês, uma separação acelerada pelo incidente no GP de Mônaco, no qual Ocon e Pierre Gasly foram os autores de um acidente que a equipe atribuiu a Esteban.

A visita de Ocon a Grove foi associada a uma possível negociação iniciada pelo francês com vistas à temporada de 2025, mas, na realidade, deve estar ligada ao clima criado na Alpine após o fim de semana de Monte Carlo. A alta administração da equipe francesa considerou o fim imediato do relacionamento, uma possibilidade que foi posteriormente retirada devido ao receio de que Ocon pudesse se transferir para outra equipe concorrente direta.

Havia uma clara intenção por parte da Williams de receber Esteban no lugar de Logan Sargeant, caso a Alpine decidisse encerrar o acordo antecipadamente, e a visita do francês a Grove foi organizada para permitir que o piloto testasse a posição de pilotagem do FW46.

O cenário só se concretizou às vésperas do fim de semana de Yas Marina, quando Ocon já havia assinado com a Haas e a Williams promoveu Franco Colapinto ao posto de piloto titular.

