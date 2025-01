Antes de cada temporada, todos tendem a fazer suas previsões sobre o que acham que acontecerá durante a temporada, e o último a fazer isso foi o campeão da Fórmula 1 em 1997, Jacques Villeneuve.

Em entrevista à Action Network, o canadense descreveu quem ele acha que será a maior surpresa positiva e negativa e quem levará os títulos.

Sobre os campeonatos de pilotos e de construtores, Villeneuve acredita que Lando Norris entrará para a lista de campeões: "Da forma como a temporada terminou, eu apostaria um pouco mais em Lando [Norris] e na McLaren para serem campeões mundiais".

"Mas o problema será a batalha interna entre os dois pilotos. A McLaren não lidou e não lidará bem com isso, e eles tirarão pontos um do outro. Portanto, embora eles provavelmente devessem ser campeões, talvez não o sejam".

Mas ele adverte que, no caso de brigas internas na McLaren, a Ferrari e Lewis Hamilton podem levar a melhor: "Lando deveria ser o candidato natural ao título. Mas a batalha interna e o fato de que a McLaren não parece administrar essa rivalidade interna de forma muito positiva, então ele [o título] pode cair mais nas mãos de Lewis, vendo como a Ferrari terminou a última temporada".

Passando para as surpresas, positivas e negativas, Villeneuve comentou: "Estou curioso para ver Sainz com a Williams. Seus primeiros testes foram impressionantes porque o carro estava mais rápido do que antes. E, em geral, ele tem sido um construtor de equipes, em todos os lugares por onde passou".

"Então, vamos ver se em uma equipe que realmente precisa dele, vamos ver qual é o efeito. Pode ser um incrível passo à frente que os levará a ser a maior surpresa do ano".

E, por outro lado, ele aponta para a Aston Martin, não tanto porque a vê como uma continuação desse complicado e recente 2024, mas porque ainda não espera ver o impacto de Adrian Newey que todos esperam pelo menos em 2026.

"Eu diria que a Aston Martin será a maior decepção de 2025, não porque eles vão fazer um trabalho ruim, mas porque as pessoas esperam que eles comecem a vencer porque Adrian Newey está lá, mas ele ainda não teve tempo de ter um efeito sobre a equipe, então as expectativas de pessoas de fora e dos fãs serão equivocadas".

"Será decepcionante, não por causa dos resultados ruins, mas porque eles não serão o que as pessoas esperam ver com Newey. Isso leva tempo", conclui.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!