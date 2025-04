Lando Norris questionou a estratégia escolhida pela McLaren durante o GP do Japão de Fórmula 1. Na opinião do atual líder do campeonato, a equipe de Woking deveria tê-lo parado antes de Max Verstappen se quisesse derrotar o piloto da Red Bull.

Verstappen manteve a liderança da prova depois de uma largada tranquila e o tetracampeão nunca esteve sob séria ameaça da dupla da McLaren ao longos das 53 voltas. Embora os 'papaia' tivessem os carros mais rápidos, as ultrapassagens em Suzuka se mostraram quase impossíveis.

Com o GP do Japão sendo uma corrida de apenas uma parada, a única oportunidade real de Norris ultrapassar o tetracampeão veio na rodada de pitstops, mas o britânico fez a troca na mesma volta que o rival. Isso levou a um momento de tensão quando Lando saiu ao lado de Max, indo parar na grama.

Porém, nenhum chance real apareceu para que Lando Norris pudesse superar Max Verstappen, e o representante de Woking sentiu que o time deveria ter tentado táticas diferentes: "Talvez pudéssemos ter tentado um pouco mais com a estratégia e com a ultrapassagem", disse ele.

"Por alguma razão, acabamos parando na mesma volta, então vamos discutir algumas coisas. Provavelmente, eu deveria ter tentado fazer o undercut. O problema é que sempre há o risco do safety car."

"Não acho que eu poderia ter ido mais longe, porque acho que perderia uma posição, então isso não estava nos planos. Mas, sim, acho que provavelmente deveríamos ter tentado fazer uma ultrapassagem e tentado algo diferente."

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mas Norris achava que, mesmo fazendo a parada uma volta antes, teria sido difícil para ele sair na frente, porque os pneus duros teriam demorado para atingir a temperatura, tornando o clássico undercut menos potente.

"Sinceramente, acho que o undercut não é fácil aqui porque os duros não são bons no primeiro setor", explicou Norris. "Portanto, não tenho certeza se isso teria funcionado. Max sempre teve uma pequena vantagem sobre mim."

Isso fez com que Norris transferisse a culpa por ele e Piastri não terem vencido a corrida para o sábado, já que nenhum dos pilotos fez uma volta perfeita na classificação, enquanto Verstappen fez, o que lhe deu ar livre durante toda a corrida.

"Max não cometeu nenhum erro e fez uma boa corrida - o fato de estar com o ar limpo foi suficiente para permanecer naquela posição", acrescentou. "Em retrospectiva, a corrida foi vencida no sábado. Acho que nosso ritmo foi provavelmente um pouco melhor, mas não o suficiente para passar pelo ar sujo, entrar no DRS e, depois, ultrapassar é outra história, porque é praticamente impossível ultrapassar aqui", concluiu.

