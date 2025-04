A 'volta mágica' de Max Verstappen que lhe garantiu uma inesperada pole position no GP do Japão de Fórmula 1 foi, segundo ele, uma das melhores de sua vida. O tetracampeão, no entanto, prefere manter os pés no chão e não acredita que os problemas da Red Bull foram consertados com o primeiro lugar no grid, precisando melhorar para a corrida deste domingo (6).

O holandês chegou a Suzuka com o objetivo de conseguir a quarta pole consecutiva no lendário circuito, mas problemas de equilíbrio com o RB21, combinados à forma dominante da McLaren nos treinos livres, pareciam tornar a tarefa quase impossível. Esse balanço, principalmente nas curvas, é um ponto que ele acredita que a escuderia deve ficar de olho antes da prova.

Nas entrevistas após a classificação, Verstappen reforçou que o sábado foi muito melhor do que a sexta-feira, mas com pontos a melhorar. "O equilíbrio nas curvas é o que precisamos trabalhar", explicou o tetracampeão, dizendo que a configuração de volta rápida pode, de certo modo, 'maquiar' o problema. "Com pouco combustível, pode mascarar um pouco, mas ainda não entro na volta totalmente confiante"

"Na saída da curva 1 para a 2, seis, sete, oito e adiante, pensei algo como: 'bem, espero que isso funcione'. E funcionou. Quando cruzei a linha, sabia que Oscar (Piastri) ainda concluia a volta atrás de mim, mas eu já estava muito feliz com o que fiz lá porque eu não esperava estar nem perto", continuou o holandês. "Então, esse foi um bom momento."

Apesar de felicidade com a primeira colocação, holandês reafirma que ainda há problemas a resolver no carro. Foto de: David Mareuil - Anadolu - Getty Images

"É muito raro que uma volta como essa possa funcionar, mas desta vez funcionou bem. Sabemos que temos alguns problemas que queremos resolver; e claramente não é fácil resolvê-los no momento", concluiu Verstappen, adotando cautela para a corrida.

O GP do Japão está marcado para o próximo domingo (6), a partir das 2h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida para o Brasil na TV aberta e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana.

Confira o grid de largada completo do GP do Japão:

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NORRIS E PIASTRI e é POLE! Bortoleto 17º. Hamilton só 8º, Lawson supera Yuki

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!