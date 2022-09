F1: FIA explica por que GP da Itália terminou com safety car

Carregar reprodutor de áudio

A FIA explicou porque não reiniciou o GP da Itália de Fórmula 1, que terminou sob um safety car, neste domingo, tendo Max Verstappen como vencedor e Charles Leclerc, representado a escuderia da casa, em segundo.

O piloto da Red Bull, liderava a corrida depois que o pole position da Ferrari fez um segundo pit-stop para trocar seus compostos para um novo jogo de pneus macios. Ele estava se aproximando lentamente de Verstappen, que estava executando uma estratégia de uma parada com pneus médios, quando Daniel Ricciardo parou sua McLaren entre as duas curvas de Lesmo com o carro engatado.

O carro não podia ser movido para trás das barreiras e exigia um guindaste para levantá-lo da beira da estrada.

Enquanto os líderes pararam para colocar pneus novos na expectativa de um reinício, a corrida permaneceu sob condições de safety car até o final, provocando frustração tanto de Leclerc quanto do chefe de equipe de Verstappen, Christian Horner.

"Houve tempo suficiente para começar a corrida", disse Horner à Sky. "Acho que pegaram o carro errado, pegaram George Russell."

A FIA agora explicou porque a corrida terminou com cautela, afirmando que a gravidade do incidente não foi grande o suficiente para justificar uma bandeira vermelha.

Um porta-voz da FIA disse: “Embora todos os esforços tenham sido feitos para recuperar o carro nº 3 rapidamente e retomar a corrida, a situação se desenvolveu e os fiscais não conseguiram colocar o carro em ponto morto e empurrá-lo para a estrada de fuga.

"Como a segurança da operação de recuperação é nossa única prioridade e o incidente não foi significativo o suficiente para exigir uma bandeira vermelha, a corrida terminou com o carro de segurança seguindo os procedimentos acordados entre a FIA e todos os competidores.

"O momento do período do safety car dentro de uma corrida não tem influência neste procedimento."

Leclerc admitiu que a interrupção do safety car não alterou indevidamente o resultado de sua corrida.

"Gostaria que pudéssemos terminar correndo, mas infelizmente ficamos em segundo naquele lugar, por causa do que aconteceu antes", disse ele.

Questionado pelo Motorsport.com para explicar o que aconteceu, Ricciardo disse que não havia sido avisado que o carro estava prestes a desligar, explicando que "não havia nada que eu pudesse fazer".

"Ele simplesmente desligou", disse ele. "Não senti nenhum sinal de alerta, estava em Lesmo 1 e depois nada. E porque estava desligado, eu estava em marcha.

"Então eu tentei parar por dentro, fora da linha de corrida, obviamente, para uma área segura o mais rápido possível, mas não consegui ver nenhum lugar onde pudesse parar, então tive que parar na grama e foi isso.

"Tentei sair do carro o mais rápido possível e fazer o que pude, mas obviamente ouvi no final que a corrida terminou assim com o safety car. Então, uma pena para a corrida, mas nada que eu pudesse fazer."

A corrida anterior da Fórmula 3 recebeu bandeira vermelha por um acidente envolvendo Kush Maini e Brad Benavides na saída da Lesmo 2, com o carro da MP Motorsport girando na proa de seu rival Carlin.

Isso acabou determinando o campeonato a favor do piloto da ART Victor Martins, que perdeu apenas um lugar para uma penalidade de cinco segundos por violação dos limites da pista e, portanto, foi classificado em quarto lugar.

