Max Verstappen foi fortemente vaiado pelos ferraristas após vencer o GP da Itália de Fórmula 1 neste fim de semana, em Monza.

Largando da sétima posição, o holandês da Red Bull conseguiu vencer a 11ª prova da temporada após a Ferrari errar mais uma vez na estratégia de Charles Leclerc e após um safety car ditar as voltas finais da corrida, após o abandono de Daniel Ricciardo por conta de um problema na unidade de potência.

Após a vitória confirmada, Verstappen foi para a entrevista protocolar após o pódio e foi bastante vaiado pelos fãs da Ferrari - era quase difícil ouvir a resposta que o holandês dava por conta do barulho. Na cerimônia do pódio, a mesma coisa. Assim que o piloto subiu no pódio, as vaias tomaram conta da pista invadida pela torcida da Ferrari.

Veja o momento:

